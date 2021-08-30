https://ria.ru/20210830/zhkkh-1747777605.html
Почти 45 тысяч приморцев с помощью субсидий снизили расходы на ЖКХ
Почти 45 тысяч приморцев с помощью субсидий снизили расходы на ЖКХ - РИА Новости, 30.08.2021
Почти 45 тысяч приморцев с помощью субсидий снизили расходы на ЖКХ
Власти Приморья с начала года направили на выплаты жилищно-коммунальных субсидий 720,5 миллиона рублей, соцподдержку получили почти 45 тысяч местных жителей,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T07:21
2021-08-30T07:21
2021-08-30T07:21
приморский край
олег кожемяко
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152370/23/1523702329_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_3052ea36b08e43e4785da03694fef15a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Власти Приморья с начала года направили на выплаты жилищно-коммунальных субсидий 720,5 миллиона рублей, соцподдержку получили почти 45 тысяч местных жителей, сообщает правительство региона.Такой субсидией может воспользоваться любая семья в Приморье, расходы на ЖКУ у которой превышают 22%. С 2019 года, по решению губернатора Олега Кожемяко, для семей с низким достатком региональный стандарт собственных расходов на ЖКУ снизили до 10%.Отмечается, что в списке этого года – 17,4 тысячи семей, получающих субсидию по сниженному стандарту.Размер коммунальной субсидии исчисляется помесячно. Как и все меры соцподдержки, предоставление которых зависит от дохода, субсидия требует переоформления каждые шесть месяцев. Выплату назначают при отсутствии долгов за жилье и коммунальные услуги или при заключении жильцов соглашений по их погашению.В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы". Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, с помощью повышения эффективности системы социальной поддержки, в том числе снижение доли населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9% от общего числа жителей края к 2027 году.
https://ria.ru/20210616/primore-1737175991.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152370/23/1523702329_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_dd8fb1d8040cb6050cc2fc8588fbcaf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, олег кожемяко, жкх
Почти 45 тысяч приморцев с помощью субсидий снизили расходы на ЖКХ
Почти 45 тыс приморцев с помощью субсидий снизили расходы на коммунальные услуги
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Власти Приморья с начала года направили на выплаты жилищно-коммунальных субсидий 720,5 миллиона рублей, соцподдержку получили почти 45 тысяч местных жителей, сообщает правительство региона.
Такой субсидией может воспользоваться любая семья в Приморье, расходы на ЖКУ у которой превышают 22%. С 2019 года, по решению губернатора Олега Кожемяко
, для семей с низким достатком региональный стандарт собственных расходов на ЖКУ снизили до 10%.
"Почти 45 тысяч приморцев смогли снизить коммунальные расходы с помощью жилищно-коммунальных субсидий. С начала года на эту меру социальной поддержки из краевого бюджета направили 720,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в списке этого года – 17,4 тысячи семей, получающих субсидию по сниженному стандарту.
Размер коммунальной субсидии исчисляется помесячно. Как и все меры соцподдержки, предоставление которых зависит от дохода, субсидия требует переоформления каждые шесть месяцев. Выплату назначают при отсутствии долгов за жилье и коммунальные услуги или при заключении жильцов соглашений по их погашению.
В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края
на 2020-2027 годы". Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, с помощью повышения эффективности системы социальной поддержки, в том числе снижение доли населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9% от общего числа жителей края к 2027 году.