https://ria.ru/20210830/zhkkh-1747777605.html

Почти 45 тысяч приморцев с помощью субсидий снизили расходы на ЖКХ

Почти 45 тысяч приморцев с помощью субсидий снизили расходы на ЖКХ - РИА Новости, 30.08.2021

Почти 45 тысяч приморцев с помощью субсидий снизили расходы на ЖКХ

Власти Приморья с начала года направили на выплаты жилищно-коммунальных субсидий 720,5 миллиона рублей, соцподдержку получили почти 45 тысяч местных жителей,... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T07:21

2021-08-30T07:21

2021-08-30T07:21

приморский край

олег кожемяко

жкх

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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Власти Приморья с начала года направили на выплаты жилищно-коммунальных субсидий 720,5 миллиона рублей, соцподдержку получили почти 45 тысяч местных жителей, сообщает правительство региона.Такой субсидией может воспользоваться любая семья в Приморье, расходы на ЖКУ у которой превышают 22%. С 2019 года, по решению губернатора Олега Кожемяко, для семей с низким достатком региональный стандарт собственных расходов на ЖКУ снизили до 10%.Отмечается, что в списке этого года – 17,4 тысячи семей, получающих субсидию по сниженному стандарту.Размер коммунальной субсидии исчисляется помесячно. Как и все меры соцподдержки, предоставление которых зависит от дохода, субсидия требует переоформления каждые шесть месяцев. Выплату назначают при отсутствии долгов за жилье и коммунальные услуги или при заключении жильцов соглашений по их погашению.В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края на ‪2020-2027‬ годы". Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, с помощью повышения эффективности системы социальной поддержки, в том числе снижение доли населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9% от общего числа жителей края к 2027 году.

https://ria.ru/20210616/primore-1737175991.html

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, олег кожемяко, жкх