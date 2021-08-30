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Nord Stream 2 AG решит, будет ли обжаловать решение немецкого суда
Nord Stream 2 AG решит, будет ли обжаловать решение немецкого суда - РИА Новости, 30.08.2021
Nord Stream 2 AG решит, будет ли обжаловать решение немецкого суда
Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", изучает на предмет обжалования решение суда Дюссельдорфа, отклонившего жалобу компании на решение... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T19:04
2021-08-30T19:04
в мире
дюссельдорф
германия
газпром
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", изучает на предмет обжалования решение суда Дюссельдорфа, отклонившего жалобу компании на решение немецкого регулятора не выводить газопровод из-под действия газовой директивы ЕС, говорится в отчете "Газпрома" по МСФО."Судебное решение было вынесено 25 августа 2021 года. "Норд Стрим 2 АГ" было отказано в удовлетворении его требований. В настоящий момент "Норд Стрим 2 АГ" изучает решение на предмет возможного обжалования", - сообщается в отчете.Федеральное сетевое агентство Германии в мае 2020 года отказалось освободить "Северный поток — 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС, сочтя, что раз газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, то он подпадает под вступившие в силу поправки.Высший земельный суд в Дюссельдорфе 25 августа отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить трубопровод "Северный поток — 2" из-под газовой директивы ЕС. Ее нормы, в частности, требуют разделять функции добычи и транспортировки газа. Сама Nord Stream 2 AG в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации в качестве независимого оператора газопровода "Северный поток — 2".
дюссельдорф
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, дюссельдорф, германия, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, видео
Nord Stream 2 AG решит, будет ли обжаловать решение немецкого суда
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", изучает на предмет обжалования решение суда Дюссельдорфа, отклонившего жалобу компании на решение немецкого регулятора не выводить газопровод из-под действия газовой директивы ЕС, говорится в отчете "Газпрома" по МСФО.
2021-08-30T19:04
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19:04 30.08.2021
 
Nord Stream 2 AG решит, будет ли обжаловать решение немецкого суда

Nord Stream 2 AG думает над обжалованием решения немецкого суда по газовой директиве ЕС

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкГрузовое судно BREB BALTIYSK в немецком порту Мукран на острове Рюген
Грузовое судно BREB BALTIYSK в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", изучает на предмет обжалования решение суда Дюссельдорфа, отклонившего жалобу компании на решение немецкого регулятора не выводить газопровод из-под действия газовой директивы ЕС, говорится в отчете "Газпрома" по МСФО.
"Судебное решение было вынесено 25 августа 2021 года. "Норд Стрим 2 АГ" было отказано в удовлетворении его требований. В настоящий момент "Норд Стрим 2 АГ" изучает решение на предмет возможного обжалования", - сообщается в отчете.
Федеральное сетевое агентство Германии в мае 2020 года отказалось освободить "Северный поток — 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС, сочтя, что раз газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, то он подпадает под вступившие в силу поправки.
Высший земельный суд в Дюссельдорфе 25 августа отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить трубопровод "Северный поток — 2" из-под газовой директивы ЕС. Ее нормы, в частности, требуют разделять функции добычи и транспортировки газа. Сама Nord Stream 2 AG в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации в качестве независимого оператора газопровода "Северный поток — 2".
 
В миреДюссельдорфГерманияГазпромСеверный поток — 2Nord Stream 2 AG
 
 
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