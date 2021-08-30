https://ria.ru/20210830/zhaloba-1747786568.html
МИД: рассмотрение иска России к Украине в ЕСПЧ может растянуться на годы
МИД: рассмотрение иска России к Украине в ЕСПЧ может растянуться на годы - РИА Новости, 30.08.2021
МИД: рассмотрение иска России к Украине в ЕСПЧ может растянуться на годы
Рассмотрение иска России против Украины в ЕСПЧ займет не один год, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T09:34
2021-08-30T09:34
2021-08-30T10:06
политика
украина
европейский суд по правам человека (еспч)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
григорий лукьянцев
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рассмотрение иска России против Украины в ЕСПЧ займет не один год, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев."Что касается наших ожиданий, то какие-то прогнозы строить достаточно сложно, поскольку речь идет о международном судебном процессе.... Понятно, что это процесс не на один год, потому что ЕСПЧ сейчас имеет несколько исков в отношении РФ, в ЕСПЧ находятся тысячи исков индивидуальных, касающихся тех же самых событий, являющихся предметом рассмотрения и украинских исков в ЕСПЧ, и российского иска. И суду надо в общем-то определиться. Общая его позиция обычно – это то, что приоритет должен быть отдан межгосударственным искам до рассмотрения исков частных лиц. Поэтому будем ждать результатов", - сказал Лукьянцев.Дипломат подчеркнул, что Россия рассчитывает, что судьи ЕСПЧ досконально исследуют ту доказательную базу, которая представлена российской стороной, и эта судебная инстанция даст должную оценку того, как Украина нарушает свои международные обязательства, в частности, по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней.В случае удовлетворения иска Украина может лишиться членства в Совете Европы, подчеркнул дипломат."ЕСПЧ в соответствии с Конвенцией дает определение, приходит к выводу о том, нарушает или не нарушает то или иное государство свои обязательства по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Далее это решение ЕСПЧ, если опять же государство признано виновным в нарушении своих обязательств по Конвенции, передается для контроля в комитет министров Совета Европы, и дальше уже комитет министров, который имеет соответствующий формат для рассмотрения вопроса о том, как исполняют те или иные государства принятые ЕСПЧ постановления, регулярно рассматривает вопрос. И он может далее, если теоретически сочтет, что государство систематически не исполняет свои обязательства по исполнению решений ЕСПЧ, поставить вопрос о том, что государство не соответствует критериям членства в организации", - пояснил Лукьянцев.Ранее ЕСПЧ сообщил, что зарегистрировал первую межгосударственную жалобу России против Украины. В суде отметили, что в рамках этой жалобы правительство России в срочном порядке потребовало в соответствии со статей 39 регламента суда (обеспечительные меры), чтобы ЕСПЧ призвал правительство Украины "прекратить ограничения прав русскоязычных людей, в частности, того, что касается доступа к их родному языку в школе, в средствах массовой информации и в интернете", а также и "предписать властям Украины прекратить блокаду Северо-Крымского канала".Однако суд решил отклонить этот запрос РФ о применении обеспечительных мер "из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву, вытекающему из Европейской конвенции о правах человека".Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>
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политика, украина, европейский суд по правам человека (еспч), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), григорий лукьянцев, россия
09:34 30.08.2021 (обновлено: 10:06 30.08.2021)
МИД: рассмотрение иска России к Украине в ЕСПЧ может растянуться на годы
Уполномоченный МИД Лукьянцев: рассмотрение иска России к Украине в ЕСПЧ займет не один год
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Рассмотрение иска России
против Украины
в ЕСПЧ займет не один год, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев
.
"Что касается наших ожиданий, то какие-то прогнозы строить достаточно сложно, поскольку речь идет о международном судебном процессе.... Понятно, что это процесс не на один год, потому что ЕСПЧ сейчас имеет несколько исков в отношении РФ, в ЕСПЧ находятся тысячи исков индивидуальных, касающихся тех же самых событий, являющихся предметом рассмотрения и украинских исков в ЕСПЧ, и российского иска. И суду надо в общем-то определиться. Общая его позиция обычно – это то, что приоритет должен быть отдан межгосударственным искам до рассмотрения исков частных лиц. Поэтому будем ждать результатов", - сказал Лукьянцев.
Дипломат подчеркнул, что Россия рассчитывает, что судьи ЕСПЧ досконально исследуют ту доказательную базу, которая представлена российской стороной, и эта судебная инстанция даст должную оценку того, как Украина нарушает свои международные обязательства, в частности, по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней.
В случае удовлетворения иска Украина может лишиться членства в Совете Европы
, подчеркнул дипломат.
"ЕСПЧ в соответствии с Конвенцией дает определение, приходит к выводу о том, нарушает или не нарушает то или иное государство свои обязательства по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Далее это решение ЕСПЧ, если опять же государство признано виновным в нарушении своих обязательств по Конвенции, передается для контроля в комитет министров Совета Европы, и дальше уже комитет министров, который имеет соответствующий формат для рассмотрения вопроса о том, как исполняют те или иные государства принятые ЕСПЧ постановления, регулярно рассматривает вопрос. И он может далее, если теоретически сочтет, что государство систематически не исполняет свои обязательства по исполнению решений ЕСПЧ, поставить вопрос о том, что государство не соответствует критериям членства в организации", - пояснил Лукьянцев.
Ранее ЕСПЧ сообщил, что зарегистрировал первую межгосударственную жалобу России против Украины. В суде отметили, что в рамках этой жалобы правительство России в срочном порядке потребовало в соответствии со статей 39 регламента суда (обеспечительные меры), чтобы ЕСПЧ призвал правительство Украины "прекратить ограничения прав русскоязычных людей, в частности, того, что касается доступа к их родному языку в школе, в средствах массовой информации и в интернете", а также и "предписать властям Украины прекратить блокаду Северо-Крымского канала".
Однако суд решил отклонить этот запрос РФ о применении обеспечительных мер "из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву, вытекающему из Европейской конвенции о правах человека".