09:25 30.08.2021 (обновлено: 10:06 30.08.2021)
МИД назвал иск России к Украине в ЕСПЧ крайней мерой
Уполномоченный МИД Лукьянцев: иск России к Украине в ЕСПЧ стал крайней мерой
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Подача российской жалобы на Украину в ЕСПЧ является продуманным шагом, это крайняя мера и первая межгосударственная жалоба РФ, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
"Строить какие-то прогнозы по поводу того, как будет рассмотрена эта жалоба, достаточно сложно. Это в общем-то шаг, на который РФ пошла осознанно, он является продуманным. Достаточно долго шла подготовка такого шага. При этом можно сказать, что в общем-то это крайняя мера, потому что, как известно, РФ до этого в международные органы не обращалась. И в том что касается ЕСПЧ, это первая межгосударственная жалоба, которая подается РФ", - сказал Лукьянцев.
По словам дипломата, факторы, которые вынудили Россию пойти на этот шаг, "лежат на поверхности".
"О том, какова ситуация с соблюдением прав и свобод человека на Украине, в общем-то хорошо известно. Позиция МИД РФ по этому вопросу также известна: и министр иностранных дел РФ, и официальный представитель МИД РФ неоднократно делали заявления, в которых привлекали внимание к... масштабному и систематическому нарушению прав человека, которые имеют место на Украине", - добавил Лукьянцев.
К этим же нарушениям Россия привлекала внимание и контрагентов в международных организациях: ООН, ОБСЕ, Совете Европы, однако ответа не получила.
"К сожалению, мы не получали от них какой-то внятной реакции, не говоря уже о том, что Украина категорически не признает факт наличия каких-либо нарушений со своей стороны, несмотря на заключение, допустим, Венецианской комиссии Совета Европы по целому ряду законов, которые недавно были приняты на Украине, несмотря на совершенно вопиющие случаи, связанные и с гибелью людей на майдане, несмотря на совершенно очевидные вопиющие факты гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая (2014 года – ред.), несмотря на захваты и насилие в отношении представителей канонической православной церкви на Украине, несмотря на запреты на въезд и на деятельность представителей российских СМИ, журналистов, политических деятелей, несмотря на гибель людей в результате контртеррористической операции так называемой на юго-востоке Украины, когда просто развязана война против собственного украинского народа в Донбассе", - пояснил Лукьянцев.
Он добавил, что все эти факты для России "совершенно неоспоримы": они сформулированы в иске, который подан и подготовлен Генпрокуратурой РФ в лице уполномоченного РФ при ЕСПЧ Михаила Виноградова.
Ранее ЕСПЧ сообщил, что зарегистрировал первую межгосударственную жалобу России против Украины. В суде отметили, что в рамках этой жалобы правительство России в срочном порядке потребовало в соответствии со статей 39 регламента суда (обеспечительные меры), чтобы ЕСПЧ призвал правительство Украины "прекратить ограничения прав русскоязычных людей, в частности, того, что касается доступа к их родному языку в школе, в средствах массовой информации и в интернете", а также и "предписать властям Украины прекратить блокаду Северо-Крымского канала".
Однако суд решил отклонить этот запрос РФ о применении обеспечительных мер "из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву, вытекающему из Европейской конвенции о правах человека".