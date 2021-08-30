11:28 30.08.2021 (обновлено: 12:31 30.08.2021)
В Орловской области нашли захоронение мирных граждан, убитых во время ВОВ
Поисковики нашли в Орловской области захоронение мирных граждан, убитых в войну карателями
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Поисковики обнаружили место массового захоронения мирных жителей, убитых карателями в годы Великой Отечественной войны в Знаменском районе Орловской области, сообщила РИА Новости ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева.
"Сегодня поисковики, изучившие рассекреченные документы ФСБ о преступлениях карательного отряда "Украинской компании", обнаружили в окрестности деревни Пешково место массового захоронения мирных граждан, убитых карателями", - сказала Цунаева.
По ее словам, в окрестности Пешково находится шурф глубиной менее метра. "На глубине 15 сантиметров обнаружены первые останки. Они, судя по размерам, принадлежат ребенку", - сказала Цунаева.
Всего там обнаружены останки как минимум четырех человек, лежащие друг на друге в два слоя и пересыпанные грунтом.
"Точно определить возраст и половую принадлежность сразу невозможно – будет нужна полная археологическая расчистка. Но, предварительно, там, помимо останков ребенка, находятся останки двух женщин и мужчины", - отметила собеседница агентства.
10 августа, 11:11"Найти и обезвредить": саперы уничтожают боеприпасы времен ВОВРаботы по разминированию проводятся в тех регионах страны, где во время Великой Отечественной войны велись активные боевые действия. Поиски взрывоопасных предметов ведутся как на земле, так и под водой. Разминирование проводят специальные отряды МЧС, в том числе занимающиеся операциями особого риска.
По ее словам, на месте захоронения поисковики нашли подвеску из цветного металла.
"Это, скорее всего, иконка. Но точное изображение можно будет установить в лабораторных условиях", - сказала Цунаева. "Кроме того, на глубине 40 сантиметров обнаружена стреляная гильза калибра 7,62х54", - добавила она.
Ранее РИА Новости ознакомилось с рассекреченными документами управления ФСБ России по Орловской области в рамках проекта "Без срока давности". В документах содержатся имена карателей, массово казнивших мирных жителей и младенцев во время Великой Отечественной войны на занятой оккупантами территории Орловской области.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Орловской области провести проверку по факту рассекреченных фактов казней мирных жителей,