https://ria.ru/20210830/zakhoroneniya-1747803104.html

В Орловской области нашли захоронение мирных граждан, убитых во время ВОВ

В Орловской области нашли захоронение мирных граждан, убитых во время ВОВ - РИА Новости, 30.08.2021

В Орловской области нашли захоронение мирных граждан, убитых во время ВОВ

Поисковики обнаружили место массового захоронения мирных жителей, убитых карателями в годы Великой Отечественной войны в Знаменском районе Орловской области,... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:28

2021-08-30T11:28

2021-08-30T12:31

знаменский район

орловская область

александр бастрыкин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

поисковое движение россии

елена цунаева

без срока давности

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Поисковики обнаружили место массового захоронения мирных жителей, убитых карателями в годы Великой Отечественной войны в Знаменском районе Орловской области, сообщила РИА Новости ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева."Сегодня поисковики, изучившие рассекреченные документы ФСБ о преступлениях карательного отряда "Украинской компании", обнаружили в окрестности деревни Пешково место массового захоронения мирных граждан, убитых карателями", - сказала Цунаева.По ее словам, в окрестности Пешково находится шурф глубиной менее метра. "На глубине 15 сантиметров обнаружены первые останки. Они, судя по размерам, принадлежат ребенку", - сказала Цунаева.Всего там обнаружены останки как минимум четырех человек, лежащие друг на друге в два слоя и пересыпанные грунтом."Точно определить возраст и половую принадлежность сразу невозможно – будет нужна полная археологическая расчистка. Но, предварительно, там, помимо останков ребенка, находятся останки двух женщин и мужчины", - отметила собеседница агентства.По ее словам, на месте захоронения поисковики нашли подвеску из цветного металла."Это, скорее всего, иконка. Но точное изображение можно будет установить в лабораторных условиях", - сказала Цунаева. "Кроме того, на глубине 40 сантиметров обнаружена стреляная гильза калибра 7,62х54", - добавила она.Ранее РИА Новости ознакомилось с рассекреченными документами управления ФСБ России по Орловской области в рамках проекта "Без срока давности". В документах содержатся имена карателей, массово казнивших мирных жителей и младенцев во время Великой Отечественной войны на занятой оккупантами территории Орловской области.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Орловской области провести проверку по факту рассекреченных фактов казней мирных жителей,

https://ria.ru/20210810/razminirovanie-1745155273.html

знаменский район

орловская область

россия

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Работы на месте захоронения мирных жителей в Орловской области Поисковики обнаружили место массового захоронения мирных жителей, убитых карателями в годы Великой Отечественной войны в Знаменском районе Орловской области, сообщила РИА Новости ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева. 2021-08-30T11:28 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменский район, орловская область, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), поисковое движение россии, елена цунаева, без срока давности, россия