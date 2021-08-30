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Администрация Байдена не ответила на просьбу семьи Ярошенко, заявили в МИД
Администрация Байдена не ответила на просьбу семьи Ярошенко, заявили в МИД - РИА Новости, 30.08.2021
Администрация Байдена не ответила на просьбу семьи Ярошенко, заявили в МИД
Администрация президента США Джо Байдена так и не ответила на прошение семьи Константина Ярошенко о его возвращении в Россию, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:25
2021-08-30T10:25
в мире
сша
джо байден
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
константин ярошенко
григорий лукьянцев
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена так и не ответила на прошение семьи Константина Ярошенко о его возвращении в Россию, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.В мае этого года семья Ярошенко обратилась к Байдену с просьбой отпустить его в Россию."Насколько мы знаем, до сих пор никакого ответа на это обращение не последовало. В то же время наше посольство в Вашингтоне держит этот вопрос на постоянном контроле, контактирует с Константином Ярошенко и стремится привлекать внимание властей США к тем просьбам, которые высказывает наш соотечественник. И, в частности, в июле 2021 года ему все-таки было проведено комплексное медицинское обследование, и ему были предоставлены необходимые лекарства", - сказал Лукьянцев.Он добавил, что США не хотят ставить вопрос о том, чтобы отпускать или обменивать Ярошенко, и постоянно говорят, что он не должен "задавать какой-то негативный прецедент" для США, поэтому они намерены добиваться, чтобы он полностью отсидел тот срок, к которому был приговорен американскими судебными органами.Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева &gt;&gt;
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в мире, сша, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), константин ярошенко, григорий лукьянцев, россия
10:25 30.08.2021
 
Администрация Байдена не ответила на просьбу семьи Ярошенко, заявили в МИД

МИД: администрация Байдена не ответила на просьбу семьи Ярошенко отпустить его в Россию

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖена Константина Ярошенко Виктория после окончания пресс-конференции в Москве
Жена Константина Ярошенко Виктория после окончания пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена так и не ответила на прошение семьи Константина Ярошенко о его возвращении в Россию, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
В мае этого года семья Ярошенко обратилась к Байдену с просьбой отпустить его в Россию.
"Насколько мы знаем, до сих пор никакого ответа на это обращение не последовало. В то же время наше посольство в Вашингтоне держит этот вопрос на постоянном контроле, контактирует с Константином Ярошенко и стремится привлекать внимание властей США к тем просьбам, которые высказывает наш соотечественник. И, в частности, в июле 2021 года ему все-таки было проведено комплексное медицинское обследование, и ему были предоставлены необходимые лекарства", - сказал Лукьянцев.
Он добавил, что США не хотят ставить вопрос о том, чтобы отпускать или обменивать Ярошенко, и постоянно говорят, что он не должен "задавать какой-то негативный прецедент" для США, поэтому они намерены добиваться, чтобы он полностью отсидел тот срок, к которому был приговорен американскими судебными органами.
Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
09:46
США отказываются обсуждать обмен Бута и Ярошенко, заявили в МИД
 
В миреСШАДжо БайденМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Константин ЯрошенкоГригорий ЛукьянцевРоссия
 
 
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