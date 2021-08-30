https://ria.ru/20210830/yaroshenko-1747792984.html

Администрация Байдена не ответила на просьбу семьи Ярошенко, заявили в МИД

Администрация Байдена не ответила на просьбу семьи Ярошенко, заявили в МИД - РИА Новости, 30.08.2021

Администрация Байдена не ответила на просьбу семьи Ярошенко, заявили в МИД

Администрация президента США Джо Байдена так и не ответила на прошение семьи Константина Ярошенко о его возвращении в Россию, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T10:25

2021-08-30T10:25

2021-08-30T10:25

в мире

сша

джо байден

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

константин ярошенко

григорий лукьянцев

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена так и не ответила на прошение семьи Константина Ярошенко о его возвращении в Россию, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.В мае этого года семья Ярошенко обратилась к Байдену с просьбой отпустить его в Россию."Насколько мы знаем, до сих пор никакого ответа на это обращение не последовало. В то же время наше посольство в Вашингтоне держит этот вопрос на постоянном контроле, контактирует с Константином Ярошенко и стремится привлекать внимание властей США к тем просьбам, которые высказывает наш соотечественник. И, в частности, в июле 2021 года ему все-таки было проведено комплексное медицинское обследование, и ему были предоставлены необходимые лекарства", - сказал Лукьянцев.Он добавил, что США не хотят ставить вопрос о том, чтобы отпускать или обменивать Ярошенко, и постоянно говорят, что он не должен "задавать какой-то негативный прецедент" для США, поэтому они намерены добиваться, чтобы он полностью отсидел тот срок, к которому был приговорен американскими судебными органами.Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>

https://ria.ru/20210830/mid-1747787748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), константин ярошенко, григорий лукьянцев, россия