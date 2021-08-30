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Родители получили 202 миллиарда рублей в качестве "школьных" выплат
Родители получили 202 миллиарда рублей в качестве "школьных" выплат - РИА Новости, 30.08.2021
Родители получили 202 миллиарда рублей в качестве "школьных" выплат
Власти РФ выплатили 202 миллиарда рублей в качестве единовременной выплаты на школьников, это более 99%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:40
2021-08-30T12:40
2021-08-30T13:00
общество
образование - общество
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Власти РФ выплатили 202 миллиарда рублей в качестве единовременной выплаты на школьников, это более 99%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в режиме видеоконференции."Единовременная выплата осуществлена в отношении 20,3 миллиона детей на общую сумму 202,8 миллиарда рублей. При этом количество детей, на которых планируется осуществить единовременную денежную выплату, как мы и прогнозировали, до конца года должно составить 20,4 миллиона детей, таким образом на сегодняшний день выплату получили 99,5% от того параметра, который мы прогнозировали ", - сказала Голикова.
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общество, образование - общество, россия
12:40 30.08.2021 (обновлено: 13:00 30.08.2021)
Родители получили 202 миллиарда рублей в качестве "школьных" выплат
Вице-премьер Голикова: родители получили 202 миллиарда рублей в качестве "школьных" выплат