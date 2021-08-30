Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/vyplaty-1747814879.html
Родители получили 202 миллиарда рублей в качестве "школьных" выплат
Родители получили 202 миллиарда рублей в качестве "школьных" выплат - РИА Новости, 30.08.2021
Родители получили 202 миллиарда рублей в качестве "школьных" выплат
Власти РФ выплатили 202 миллиарда рублей в качестве единовременной выплаты на школьников, это более 99%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:40
2021-08-30T13:00
общество
образование - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_bdd80265fad447787ccd67fc2b3344be.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Власти РФ выплатили 202 миллиарда рублей в качестве единовременной выплаты на школьников, это более 99%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в режиме видеоконференции."Единовременная выплата осуществлена в отношении 20,3 миллиона детей на общую сумму 202,8 миллиарда рублей. При этом количество детей, на которых планируется осуществить единовременную денежную выплату, как мы и прогнозировали, до конца года должно составить 20,4 миллиона детей, таким образом на сегодняшний день выплату получили 99,5% от того параметра, который мы прогнозировали ", - сказала Голикова.
https://ria.ru/20210829/shkola-1747582446.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_52:174:2338:1888_1920x0_80_0_0_18b70e61764613218c41b0a066291a4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, образование - общество, россия
12:40 30.08.2021 (обновлено: 13:00 30.08.2021)
 
Родители получили 202 миллиарда рублей в качестве "школьных" выплат

Вице-премьер Голикова: родители получили 202 миллиарда рублей в качестве "школьных" выплат

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Власти РФ выплатили 202 миллиарда рублей в качестве единовременной выплаты на школьников, это более 99%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в режиме видеоконференции.
"Единовременная выплата осуществлена в отношении 20,3 миллиона детей на общую сумму 202,8 миллиарда рублей. При этом количество детей, на которых планируется осуществить единовременную денежную выплату, как мы и прогнозировали, до конца года должно составить 20,4 миллиона детей, таким образом на сегодняшний день выплату получили 99,5% от того параметра, который мы прогнозировали ", - сказала Голикова.
Школьная ярмарка в ЦДМ - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
Вчера, 08:00
Дорогие первоклашки. Как сэкономить, собирая ребенка в школу
 
ОбществоОбразование - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:31Путин рассказал об антителах после вакцинации
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
13:34Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров
13:34Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле
Лента новостейМолния