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В Госдуме назвали угрозу Киева не признать выборы из-за Крыма смехотворной

В Госдуме назвали угрозу Киева не признать выборы из-за Крыма смехотворной - РИА Новости, 30.08.2021

В Госдуме назвали угрозу Киева не признать выборы из-за Крыма смехотворной

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что выборы в парламент страны состоятся и реакция Украины на них не имеет никакого значения. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T13:13

2021-08-30T13:13

2021-08-30T13:13

политика

украина

республика крым

госдума рф

выборы в государственную думу

михаил шеремет

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что выборы в парламент страны состоятся и реакция Украины на них не имеет никакого значения.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что о признании выборов в Госдуму РФ, запланированных на осень, не может идти речи, если голосование пройдет в Донбассе и в Крыму."Все эти заявления и угрозы смехотворны. Выборы состоятся, и реакция Украины на них не имеет никакого значения. Мы не вмешиваемся во внутреннюю политику Украины и призываем ее властей придерживаться того же принципа. Их признание или непризнание никому неинтересно. Крымчане примут участие в выборах и выберут свое будущее", - сказал РИА Новости Шеремет.

https://ria.ru/20210819/balbek-1746444859.html

украина

республика крым

россия

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политика, украина, республика крым, госдума рф, выборы в государственную думу, михаил шеремет, россия