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В Госдуме назвали угрозу Киева не признать выборы из-за Крыма смехотворной
В Госдуме назвали угрозу Киева не признать выборы из-за Крыма смехотворной - РИА Новости, 30.08.2021
В Госдуме назвали угрозу Киева не признать выборы из-за Крыма смехотворной
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что выборы в парламент страны состоятся и реакция Украины на них не имеет никакого значения. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:13
2021-08-30T13:13
политика
украина
республика крым
госдума рф
выборы в государственную думу
михаил шеремет
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что выборы в парламент страны состоятся и реакция Украины на них не имеет никакого значения.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что о признании выборов в Госдуму РФ, запланированных на осень, не может идти речи, если голосование пройдет в Донбассе и в Крыму."Все эти заявления и угрозы смехотворны. Выборы состоятся, и реакция Украины на них не имеет никакого значения. Мы не вмешиваемся во внутреннюю политику Украины и призываем ее властей придерживаться того же принципа. Их признание или непризнание никому неинтересно. Крымчане примут участие в выборах и выберут свое будущее", - сказал РИА Новости Шеремет.
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политика, украина, республика крым, госдума рф, выборы в государственную думу, михаил шеремет, россия
13:13 30.08.2021
 
В Госдуме назвали угрозу Киева не признать выборы из-за Крыма смехотворной

Депутат Госдумы Шеремет: выборы состоятся, реакция Украины не имеет никакого значения

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет во время круглого стола на тему: "Крым – открытая трибуна" в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет во время круглого стола на тему: Крым – открытая трибуна в пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что выборы в парламент страны состоятся и реакция Украины на них не имеет никакого значения.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что о признании выборов в Госдуму РФ, запланированных на осень, не может идти речи, если голосование пройдет в Донбассе и в Крыму.
"Все эти заявления и угрозы смехотворны. Выборы состоятся, и реакция Украины на них не имеет никакого значения. Мы не вмешиваемся во внутреннюю политику Украины и призываем ее властей придерживаться того же принципа. Их признание или непризнание никому неинтересно. Крымчане примут участие в выборах и выберут свое будущее", - сказал РИА Новости Шеремет.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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ПолитикаУкраинаРеспублика КрымГосдума РФВыборы в Государственную думуМихаил ШереметРоссия
 
 
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