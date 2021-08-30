https://ria.ru/20210830/voyna-1747855790.html

В Польше рассказали, почему им не удастся победить в войне с Россией

В Польше рассказали, почему им не удастся победить в войне с Россией - РИА Новости, 30.08.2021

В Польше рассказали, почему им не удастся победить в войне с Россией

Польские политики и СМИ представляют национальную армию как регионального лидера, способного дать России отпор в случае возможного вооруженного столкновения, но РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T16:22

2021-08-30T16:22

2021-08-30T16:58

безопасность

право и справедливость

польша

f-35

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

f-16

искандер

искандер-м

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Польские политики и СМИ представляют национальную армию как регионального лидера, способного дать России отпор в случае возможного вооруженного столкновения, но с реальным положением дел эти заявления не имеют ничего общего. Такого мнения придерживается журналист Newsweek Polska Мариуш Ковальчик.По его словам, военные, не так давно занимавшие высокие посты, считают, что сейчас польской армии вряд ли хватит сил и сплоченности для отражения гипотетического удара с востока.Недавняя закупка 250 американских танков "Абрамс" ситуацию не изменит, так как необходимо усиление и других элементов Вооруженных сил, пишет Ковальчик.Кроме того, в беседе с бывшим начальником польского Генштаба генералом Мечиславом Гоцулом он выяснил, что при помощи комплексов "Искандер" Россия сможет занять аэродром с истребителями F-16 всего за два дня. А закупаемых Польшей комплексов "Пэтриот" не хватит даже для того, чтобы защитить Варшаву, добавил генерал.Что касается РСЗО "Хаймарс", то польские военные не располагают необходимым количеством боеприпасов для него, поэтому в случае конфликта запаса хватит только на сутки, считает экс-начальник Генштаба.По словам Гоцула, Польше уже недостает денег на обслуживание закупленной техники, а после приобретения истребителей F-35 средств станет еще меньше.Еще одна сложность заключается в том, что правящая партия "Право и справедливость" взяла оборонный бюджет под полный контроль, пишет автор.В заключении Ковальчик привел слова Гоцула о том, что в последнее время отношения с США становятся все более натянутыми, чему способствуют антидемократические настроения польских властей, поэтому велика вероятность того, что заокеанские коллеги просто откажутся помогать стране, превращающейся в авторитарную.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210811/bzhezinskiy-1745256447.html

https://ria.ru/20210727/narody-1743182294.html

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, право и справедливость, польша, f-35, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), f-16, искандер, искандер-м, россия