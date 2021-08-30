https://ria.ru/20210830/vosstanovlenie-1747805849.html

В МИД призвали Запад заняться восстановлением Афганистана

В МИД призвали Запад заняться восстановлением Афганистана - РИА Новости, 30.08.2021

В МИД призвали Запад заняться восстановлением Афганистана

Странам натовской коалиции, которые участвовали в операции в Афганистане, придется заниматься восстановлением страны, это дело их совести, заявил в понедельник... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:36

2021-08-30T11:36

2021-08-30T11:36

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

замир кабулов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602628079_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_8ee3b80dec00f585ed9bc0e8284bde44.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Странам натовской коалиции, которые участвовали в операции в Афганистане, придется заниматься восстановлением страны, это дело их совести, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов."Да, придется всем состоятельным странам мира собираться и вместе с представителями новых властей Афганистана обсуждать вопросы восстановления экономики и социальной сферы. В первую очередь это, конечно, касается тех стран, которые стояли там армиями в течение 20 лет и натворили то, что мы с вами видим. Это дело чести и совести этих стран, чтобы исправить хотя бы часть тех ошибок, которые они натворили", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745661570.html

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, россия