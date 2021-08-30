https://ria.ru/20210830/vosstanovlenie-1747805849.html
В МИД призвали Запад заняться восстановлением Афганистана
В МИД призвали Запад заняться восстановлением Афганистана - РИА Новости, 30.08.2021
В МИД призвали Запад заняться восстановлением Афганистана
Странам натовской коалиции, которые участвовали в операции в Афганистане, придется заниматься восстановлением страны, это дело их совести, заявил в понедельник... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:36
2021-08-30T11:36
2021-08-30T11:36
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
замир кабулов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602628079_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_8ee3b80dec00f585ed9bc0e8284bde44.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Странам натовской коалиции, которые участвовали в операции в Афганистане, придется заниматься восстановлением страны, это дело их совести, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов."Да, придется всем состоятельным странам мира собираться и вместе с представителями новых властей Афганистана обсуждать вопросы восстановления экономики и социальной сферы. В первую очередь это, конечно, касается тех стран, которые стояли там армиями в течение 20 лет и натворили то, что мы с вами видим. Это дело чести и совести этих стран, чтобы исправить хотя бы часть тех ошибок, которые они натворили", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20210813/afganistan-1745661570.html
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602628079_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_b65b8dda504051a015eff03de596da7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, россия
В МИД призвали Запад заняться восстановлением Афганистана
Сотрудник МИД Кабулов: восстановление Афганистана для Запада дело чести и совести