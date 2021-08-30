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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/vosstanovlenie-1747805849.html
В МИД призвали Запад заняться восстановлением Афганистана
В МИД призвали Запад заняться восстановлением Афганистана - РИА Новости, 30.08.2021
В МИД призвали Запад заняться восстановлением Афганистана
Странам натовской коалиции, которые участвовали в операции в Афганистане, придется заниматься восстановлением страны, это дело их совести, заявил в понедельник... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:36
2021-08-30T11:36
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
замир кабулов
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Странам натовской коалиции, которые участвовали в операции в Афганистане, придется заниматься восстановлением страны, это дело их совести, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов."Да, придется всем состоятельным странам мира собираться и вместе с представителями новых властей Афганистана обсуждать вопросы восстановления экономики и социальной сферы. В первую очередь это, конечно, касается тех стран, которые стояли там армиями в течение 20 лет и натворили то, что мы с вами видим. Это дело чести и совести этих стран, чтобы исправить хотя бы часть тех ошибок, которые они натворили", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, россия
11:36 30.08.2021
 
В МИД призвали Запад заняться восстановлением Афганистана

Сотрудник МИД Кабулов: восстановление Афганистана для Запада дело чести и совести

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов
Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Странам натовской коалиции, которые участвовали в операции в Афганистане, придется заниматься восстановлением страны, это дело их совести, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"Да, придется всем состоятельным странам мира собираться и вместе с представителями новых властей Афганистана обсуждать вопросы восстановления экономики и социальной сферы. В первую очередь это, конечно, касается тех стран, которые стояли там армиями в течение 20 лет и натворили то, что мы с вами видим. Это дело чести и совести этих стран, чтобы исправить хотя бы часть тех ошибок, которые они натворили", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия 24".
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Замир КабуловРоссия
 
 
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