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"Российская изюминка": японцев привел в восторг вертолет Ка-52М
"Российская изюминка": японцев привел в восторг вертолет Ка-52М - РИА Новости, 30.08.2021
"Российская изюминка": японцев привел в восторг вертолет Ка-52М
Читателей портала Yahoo News Japan поразил российский боевой вертолет Ка-52М "Аллигатор". РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:33
2021-08-30T16:38
в мире
технологии
япония
ка-52 "аллигатор"
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Читателей портала Yahoo News Japan поразил российский боевой вертолет Ка-52М "Аллигатор".В комментариях к статье о поставках "Аллигатора" для российской армии японцы особо обратили внимание на дизайн вертолета."Советские и российские вертолеты — все красавцы!" — восхитился qlp.Другие читатели отметили особенности конструкции винта, назвав его "российской изюминкой"."А вот Япония не может построить вертолет с двумя винтами на одной оси!" — написал uhauha.Также пользователи признали высокий уровень российского военного производства."Наверняка российский ВПК припас еще немало "сюрпризов" для американцев!" — подчеркнул ryo.Ка-52М — модернизированная версия вертолета для армейской авиации. Она получила новую оптико-электронную систему, более мощные противообледенительные нагревательные элементы в лопастях винта, усиленное шасси. Кроме того, были улучшены эргономика и интерьер кабины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210804/rakety-1744285262.html
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РИА Новости
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в мире, технологии, япония, ка-52 "аллигатор", россия
16:33 30.08.2021 (обновлено: 16:38 30.08.2021)
 

"Российская изюминка": японцев привел в восторг вертолет Ка-52М

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Ударный вертолет Ка-52 Аллигатор - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Читателей портала Yahoo News Japan поразил российский боевой вертолет Ка-52М "Аллигатор".
В комментариях к статье о поставках "Аллигатора" для российской армии японцы особо обратили внимание на дизайн вертолета.
"Советские и российские вертолеты — все красавцы!" — восхитился qlp.
Другие читатели отметили особенности конструкции винта, назвав его "российской изюминкой".
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"А вот Япония не может построить вертолет с двумя винтами на одной оси!" — написал uhauha.
Также пользователи признали высокий уровень российского военного производства.
"Наверняка российский ВПК припас еще немало "сюрпризов" для американцев!" — подчеркнул ryo.
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Ка-52М — модернизированная версия вертолета для армейской авиации. Она получила новую оптико-электронную систему, более мощные противообледенительные нагревательные элементы в лопастях винта, усиленное шасси. Кроме того, были улучшены эргономика и интерьер кабины.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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