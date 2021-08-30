https://ria.ru/20210830/vertolet-1747857956.html
"Российская изюминка": японцев привел в восторг вертолет Ка-52М
"Российская изюминка": японцев привел в восторг вертолет Ка-52М - РИА Новости, 30.08.2021
"Российская изюминка": японцев привел в восторг вертолет Ка-52М
Читателей портала Yahoo News Japan поразил российский боевой вертолет Ка-52М "Аллигатор". РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:33
2021-08-30T16:33
2021-08-30T16:38
в мире
технологии
япония
ка-52 "аллигатор"
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Читателей портала Yahoo News Japan поразил российский боевой вертолет Ка-52М "Аллигатор".В комментариях к статье о поставках "Аллигатора" для российской армии японцы особо обратили внимание на дизайн вертолета."Советские и российские вертолеты — все красавцы!" — восхитился qlp.Другие читатели отметили особенности конструкции винта, назвав его "российской изюминкой"."А вот Япония не может построить вертолет с двумя винтами на одной оси!" — написал uhauha.Также пользователи признали высокий уровень российского военного производства."Наверняка российский ВПК припас еще немало "сюрпризов" для американцев!" — подчеркнул ryo.Ка-52М — модернизированная версия вертолета для армейской авиации. Она получила новую оптико-электронную систему, более мощные противообледенительные нагревательные элементы в лопастях винта, усиленное шасси. Кроме того, были улучшены эргономика и интерьер кабины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210804/rakety-1744285262.html
https://ria.ru/20210814/tank-1745753742.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, япония, ка-52 "аллигатор", россия
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Читателей портала Yahoo News Japan
поразил российский боевой вертолет Ка-52М
"Аллигатор".
В комментариях к статье о поставках "Аллигатора" для российской армии японцы особо обратили внимание на дизайн вертолета.
"Советские и российские вертолеты — все красавцы!" — восхитился qlp.
Другие читатели отметили особенности конструкции винта, назвав его "российской изюминкой".
"А вот Япония
не может построить вертолет с двумя винтами на одной оси!" — написал uhauha.
Также пользователи признали высокий уровень российского военного производства.
"Наверняка российский ВПК припас еще немало "сюрпризов" для американцев!" — подчеркнул ryo.
Ка-52М — модернизированная версия вертолета для армейской авиации. Она получила новую оптико-электронную систему, более мощные противообледенительные нагревательные элементы в лопастях винта, усиленное шасси. Кроме того, были улучшены эргономика и интерьер кабины.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>