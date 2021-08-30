https://ria.ru/20210830/vertolet-1747857956.html

"Российская изюминка": японцев привел в восторг вертолет Ка-52М

"Российская изюминка": японцев привел в восторг вертолет Ка-52М - РИА Новости, 30.08.2021

"Российская изюминка": японцев привел в восторг вертолет Ка-52М

Читателей портала Yahoo News Japan поразил российский боевой вертолет Ка-52М "Аллигатор". РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T16:33

2021-08-30T16:33

2021-08-30T16:38

в мире

технологии

япония

ка-52 "аллигатор"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576517986_0:57:2689:1570_1920x0_80_0_0_34f588bde24ff5de76bdfcff02d9fc99.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Читателей портала Yahoo News Japan поразил российский боевой вертолет Ка-52М "Аллигатор".В комментариях к статье о поставках "Аллигатора" для российской армии японцы особо обратили внимание на дизайн вертолета."Советские и российские вертолеты — все красавцы!" — восхитился qlp.Другие читатели отметили особенности конструкции винта, назвав его "российской изюминкой"."А вот Япония не может построить вертолет с двумя винтами на одной оси!" — написал uhauha.Также пользователи признали высокий уровень российского военного производства."Наверняка российский ВПК припас еще немало "сюрпризов" для американцев!" — подчеркнул ryo.Ка-52М — модернизированная версия вертолета для армейской авиации. Она получила новую оптико-электронную систему, более мощные противообледенительные нагревательные элементы в лопастях винта, усиленное шасси. Кроме того, были улучшены эргономика и интерьер кабины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210804/rakety-1744285262.html

https://ria.ru/20210814/tank-1745753742.html

https://ria.ru/20210720/armageddon-1741980525.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, япония, ка-52 "аллигатор", россия