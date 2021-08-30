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Набсовет ВЭБ.РФ рассмотрел стратегию госкорпорации до конца 2024 года
Набсовет ВЭБ.РФ рассмотрел стратегию госкорпорации до конца 2024 года - РИА Новости, 30.08.2021
Набсовет ВЭБ.РФ рассмотрел стратегию госкорпорации до конца 2024 года
Наблюдательный совет группы ВЭБ.РФ на заседании рассмотрел новую стратегию госкорпорации до конца 2024 года и обсудил ключевые показатели эффективности... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T20:04
2021-08-30T20:04
экономика
вэб.рф (вэб)
дмитрий григоренко
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Наблюдательный совет группы ВЭБ.РФ на заседании рассмотрел новую стратегию госкорпорации до конца 2024 года и обсудил ключевые показатели эффективности институтов развития, сообщается на сайте кабмина.По словам Руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, под кураторство ВЭБ.РФ переданы 12 институтов развития.Отмечается, что в рамках изменения системы управления институтами развития при набсовете ВЭБ.РФ были созданы координационные комитеты по отраслям (городская экономика и строительство, малое и среднее предпринимательство, экспорт, промышленная политика, инновации и информационные технологии), которые будут участвовать в определении ключевых показателей эффективности институтов и рассматривать их крупнейшие проекты и программы.
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экономика, вэб.рф (вэб), дмитрий григоренко, россия
20:04 30.08.2021
 
Набсовет ВЭБ.РФ рассмотрел стратегию госкорпорации до конца 2024 года

Наблюдательный совет группы ВЭБ.РФ рассмотрел стратегию госкорпорации до конца 2024 года

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на ПМЭФ-2021
Заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Наблюдательный совет группы ВЭБ.РФ на заседании рассмотрел новую стратегию госкорпорации до конца 2024 года и обсудил ключевые показатели эффективности институтов развития, сообщается на сайте кабмина.
По словам Руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, под кураторство ВЭБ.РФ переданы 12 институтов развития.
"У всех институтов развития появляется общая задача – они перестают конкурировать между собой и как единое целое вместе с правительством начинают работать над достижением национальных целей, которые сформулировал президент. Мы утвердили KPI, или показатели эффективности институтов развития, на текущий год, а также обсудили их в контексте ближайшей трёхлетки", - приводятся на сайте слова Григоренко.
Отмечается, что в рамках изменения системы управления институтами развития при набсовете ВЭБ.РФ были созданы координационные комитеты по отраслям (городская экономика и строительство, малое и среднее предпринимательство, экспорт, промышленная политика, инновации и информационные технологии), которые будут участвовать в определении ключевых показателей эффективности институтов и рассматривать их крупнейшие проекты и программы.
Заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 18:14
Григоренко: ВЭБ — опорный институт развития по достижению наццелей
 
ЭкономикаВЭБ.РФ (ВЭБ)Дмитрий ГригоренкоРоссия
 
 
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