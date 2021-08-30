https://ria.ru/20210830/vebrf-1747893415.html

Набсовет ВЭБ.РФ рассмотрел стратегию госкорпорации до конца 2024 года

Набсовет ВЭБ.РФ рассмотрел стратегию госкорпорации до конца 2024 года - РИА Новости, 30.08.2021

Набсовет ВЭБ.РФ рассмотрел стратегию госкорпорации до конца 2024 года

Наблюдательный совет группы ВЭБ.РФ на заседании рассмотрел новую стратегию госкорпорации до конца 2024 года и обсудил ключевые показатели эффективности... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T20:04

2021-08-30T20:04

2021-08-30T20:04

экономика

вэб.рф (вэб)

дмитрий григоренко

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Наблюдательный совет группы ВЭБ.РФ на заседании рассмотрел новую стратегию госкорпорации до конца 2024 года и обсудил ключевые показатели эффективности институтов развития, сообщается на сайте кабмина.По словам Руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, под кураторство ВЭБ.РФ переданы 12 институтов развития.Отмечается, что в рамках изменения системы управления институтами развития при набсовете ВЭБ.РФ были созданы координационные комитеты по отраслям (городская экономика и строительство, малое и среднее предпринимательство, экспорт, промышленная политика, инновации и информационные технологии), которые будут участвовать в определении ключевых показателей эффективности институтов и рассматривать их крупнейшие проекты и программы.

https://ria.ru/20210816/grigorenko-1745976067.html

россия

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экономика, вэб.рф (вэб), дмитрий григоренко, россия