https://ria.ru/20210830/vaktsinatsiya-1747858262.html
Минобрнауки дало рекомендации по вакцинации иностранных студентов
Минобрнауки дало рекомендации по вакцинации иностранных студентов - РИА Новости, 30.08.2021
Минобрнауки дало рекомендации по вакцинации иностранных студентов
Минобрнауки РФ рекомендовало вузам проводить вакцинацию от коронавируса иностранных студентов за счет внебюджетных средств, заявил статс-секретарь – заместитель РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:33
2021-08-30T16:33
2021-08-30T16:33
распространение коронавируса
общество
вакцинация
вузы
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ рекомендовало вузам проводить вакцинацию от коронавируса иностранных студентов за счет внебюджетных средств, заявил статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко."В настоящее время мы рекомендовали вузам осуществить вакцинацию за счет своих внебюджетных средств иностранных студентов", - сказал Кучеренко журналистам.
https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740354306.html
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общество, вакцинация, вузы, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Минобрнауки дало рекомендации по вакцинации иностранных студентов
Минобрнауки предложило вузам прививать иностранных студентов за счет внебюджетных средств