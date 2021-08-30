https://ria.ru/20210830/vaktsinatsiya-1747858262.html

Минобрнауки дало рекомендации по вакцинации иностранных студентов

Минобрнауки дало рекомендации по вакцинации иностранных студентов - РИА Новости, 30.08.2021

Минобрнауки дало рекомендации по вакцинации иностранных студентов

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам проводить вакцинацию от коронавируса иностранных студентов за счет внебюджетных средств, заявил статс-секретарь – заместитель РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T16:33

2021-08-30T16:33

2021-08-30T16:33

распространение коронавируса

общество

вакцинация

вузы

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747825017_0:231:3138:1996_1920x0_80_0_0_026c46e1b35b2d21ad5ebb3a412f6097.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ рекомендовало вузам проводить вакцинацию от коронавируса иностранных студентов за счет внебюджетных средств, заявил статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко."В настоящее время мы рекомендовали вузам осуществить вакцинацию за счет своих внебюджетных средств иностранных студентов", - сказал Кучеренко журналистам.

https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740354306.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, вузы, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии