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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210830/vaktsinatsiya-1747858262.html
Минобрнауки дало рекомендации по вакцинации иностранных студентов
Минобрнауки дало рекомендации по вакцинации иностранных студентов - РИА Новости, 30.08.2021
Минобрнауки дало рекомендации по вакцинации иностранных студентов
Минобрнауки РФ рекомендовало вузам проводить вакцинацию от коронавируса иностранных студентов за счет внебюджетных средств, заявил статс-секретарь – заместитель РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:33
2021-08-30T16:33
распространение коронавируса
общество
вакцинация
вузы
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ рекомендовало вузам проводить вакцинацию от коронавируса иностранных студентов за счет внебюджетных средств, заявил статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко."В настоящее время мы рекомендовали вузам осуществить вакцинацию за счет своих внебюджетных средств иностранных студентов", - сказал Кучеренко журналистам.
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общество, вакцинация, вузы, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:33 30.08.2021
 
Минобрнауки дало рекомендации по вакцинации иностранных студентов

Минобрнауки предложило вузам прививать иностранных студентов за счет внебюджетных средств

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВакцинация студентов и преподавателей Уральского государственного лесотехнического университета
Вакцинация студентов и преподавателей Уральского государственного лесотехнического университета - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ рекомендовало вузам проводить вакцинацию от коронавируса иностранных студентов за счет внебюджетных средств, заявил статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко.
"В настоящее время мы рекомендовали вузам осуществить вакцинацию за счет своих внебюджетных средств иностранных студентов", - сказал Кучеренко журналистам.
Медицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 23:06Распространение коронавируса
Минобрнауки призвало вузы заняться вакцинацией иностранных студентов
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияВузыМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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