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Свыше 70% лиц, участвующих в подготовке ВЭФ, вакцинированы от коронавируса
Свыше 70% лиц, участвующих в подготовке ВЭФ, вакцинированы от коронавируса - РИА Новости, 30.08.2021
Свыше 70% лиц, участвующих в подготовке ВЭФ, вакцинированы от коронавируса
Свыше 70% лиц, задействованных в организации мероприятий Восточного экономического форума, прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили журналистам в минздраве... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:20
2021-08-30T16:20
экономика
владивосток
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг&nbsp;- РИА Новости. Свыше 70% лиц, задействованных в организации мероприятий Восточного экономического форума, прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили журналистам в минздраве Приморья."74% лиц, задействованных в организации мероприятий Восточного экономического форума, прошли вакцинацию от COVID-19, 19% иммунизированы, так как ранее перенесли заболевание. Всего в организации форума задействованы более 8,5 тысячи человек, включая работников транспорта, гостиниц, организаций общепита, медицинских работников, сотрудников силовых структур, волонтеров", - говорится в сообщении министерства.В минздраве отмечают, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции активно продолжается.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во&nbsp;Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, владивосток, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
16:20 30.08.2021
 
Свыше 70% лиц, участвующих в подготовке ВЭФ, вакцинированы от коронавируса

Свыше 70% участников подготовки Восточного экономического форума привиты от коронавируса

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип Восточного экономического форума
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Свыше 70% лиц, задействованных в организации мероприятий Восточного экономического форума, прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили журналистам в минздраве Приморья.
"74% лиц, задействованных в организации мероприятий Восточного экономического форума, прошли вакцинацию от COVID-19, 19% иммунизированы, так как ранее перенесли заболевание. Всего в организации форума задействованы более 8,5 тысячи человек, включая работников транспорта, гостиниц, организаций общепита, медицинских работников, сотрудников силовых структур, волонтеров", - говорится в сообщении министерства.
В минздраве отмечают, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции активно продолжается.
ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ЭкономикаВладивостокКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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