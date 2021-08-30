https://ria.ru/20210830/vaktsinatsiya-1747855138.html

Свыше 70% лиц, участвующих в подготовке ВЭФ, вакцинированы от коронавируса

Свыше 70% лиц, участвующих в подготовке ВЭФ, вакцинированы от коронавируса - РИА Новости, 30.08.2021

Свыше 70% лиц, участвующих в подготовке ВЭФ, вакцинированы от коронавируса

Свыше 70% лиц, задействованных в организации мероприятий Восточного экономического форума, прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили журналистам в минздраве... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T16:20

2021-08-30T16:20

2021-08-30T16:20

экономика

владивосток

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Свыше 70% лиц, задействованных в организации мероприятий Восточного экономического форума, прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили журналистам в минздраве Приморья."74% лиц, задействованных в организации мероприятий Восточного экономического форума, прошли вакцинацию от COVID-19, 19% иммунизированы, так как ранее перенесли заболевание. Всего в организации форума задействованы более 8,5 тысячи человек, включая работников транспорта, гостиниц, организаций общепита, медицинских работников, сотрудников силовых структур, волонтеров", - говорится в сообщении министерства.В минздраве отмечают, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции активно продолжается.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владивосток, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, восточный экономический форум — 2021 (вэф)