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Путин рассказал об антителах после вакцинации
Путин рассказал об антителах после вакцинации - РИА Новости, 30.08.2021
Путин рассказал об антителах после вакцинации
Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече в Кремле затронули тему вакцинации против коронавируса. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T14:31
2021-08-30T16:27
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
игорь руденя
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече в Кремле затронули тему вакцинации против коронавируса.Так, глава региона сообщил, что большой популярностью среди жителей пользуется препарат "Спутник V", а руководители субъекта привились уже по второму разу.Кроме того, Руденя сообщил президенту о своем количестве антител.Путин на это ответил, что у него также "держатся все эти показатели хорошо".Глава государства привился двухкомпонентной вакциной "Спутник V" минувшей весной.
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353
60
"У меня держатся все эти показатели хорошо" – Путин об антителах после вакцинации
Президент России Владимир Путин рассказал, что показатели антител после прививки у него держатся хорошо. На встрече с главой государства губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал о ходе вакцинации в регионе и о том, что местные власти сами все уже привиты по второму разу.
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общество, владимир путин, здоровье - общество, игорь руденя, вакцинация россиян от covid-19
14:31 30.08.2021 (обновлено: 16:27 30.08.2021)
 
Путин рассказал об антителах после вакцинации

Путин рассказал о хороших показателях антител после вакцинации от коронавируса "Спутником V"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече в Кремле затронули тему вакцинации против коронавируса.
Так, глава региона сообщил, что большой популярностью среди жителей пользуется препарат "Спутник V", а руководители субъекта привились уже по второму разу.
Кроме того, Руденя сообщил президенту о своем количестве антител.
Путин на это ответил, что у него также "держатся все эти показатели хорошо".
Глава государства привился двухкомпонентной вакциной "Спутник V" минувшей весной.
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Распространение коронавирусаОбществоВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоИгорь РуденяВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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