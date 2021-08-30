https://ria.ru/20210830/vaktsinatsiya-1747835578.html
Путин рассказал об антителах после вакцинации
Путин рассказал об антителах после вакцинации - РИА Новости, 30.08.2021
Путин рассказал об антителах после вакцинации
Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече в Кремле затронули тему вакцинации против коронавируса. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T14:31
2021-08-30T14:31
2021-08-30T16:27
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
игорь руденя
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747839584_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3cba6bd5b5fe825b1b69a745162c7a5c.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече в Кремле затронули тему вакцинации против коронавируса.Так, глава региона сообщил, что большой популярностью среди жителей пользуется препарат "Спутник V", а руководители субъекта привились уже по второму разу.Кроме того, Руденя сообщил президенту о своем количестве антител.Путин на это ответил, что у него также "держатся все эти показатели хорошо".Глава государства привился двухкомпонентной вакциной "Спутник V" минувшей весной.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747839584_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_9a40568bd0e93f7399b92b79f15fdc2b.jpg
"У меня держатся все эти показатели хорошо" – Путин об антителах после вакцинации
Президент России Владимир Путин рассказал, что показатели антител после прививки у него держатся хорошо. На встрече с главой государства губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал о ходе вакцинации в регионе и о том, что местные власти сами все уже привиты по второму разу.
2021-08-30T14:31
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, здоровье - общество, игорь руденя, вакцинация россиян от covid-19
14:31 30.08.2021 (обновлено: 16:27 30.08.2021)
Путин рассказал об антителах после вакцинации
Путин рассказал о хороших показателях антител после вакцинации от коронавируса "Спутником V"