https://ria.ru/20210830/vaktsinatsiya-1747835578.html

Путин рассказал об антителах после вакцинации

Путин рассказал об антителах после вакцинации - РИА Новости, 30.08.2021

Путин рассказал об антителах после вакцинации

Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече в Кремле затронули тему вакцинации против коронавируса. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T14:31

2021-08-30T14:31

2021-08-30T16:27

распространение коронавируса

общество

владимир путин

здоровье - общество

игорь руденя

вакцинация россиян от covid-19

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747839584_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3cba6bd5b5fe825b1b69a745162c7a5c.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече в Кремле затронули тему вакцинации против коронавируса.Так, глава региона сообщил, что большой популярностью среди жителей пользуется препарат "Спутник V", а руководители субъекта привились уже по второму разу.Кроме того, Руденя сообщил президенту о своем количестве антител.Путин на это ответил, что у него также "держатся все эти показатели хорошо".Глава государства привился двухкомпонентной вакциной "Спутник V" минувшей весной.

2021

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

"У меня держатся все эти показатели хорошо" – Путин об антителах после вакцинации

Президент России Владимир Путин рассказал, что показатели антител после прививки у него держатся хорошо. На встрече с главой государства губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал о ходе вакцинации в регионе и о том, что местные власти сами все уже привиты по второму разу.

2021-08-30T14:31

true

PT0M25S