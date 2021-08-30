https://ria.ru/20210830/uzbekistan-1747778117.html

В Узбекистан поступила новая партия вакцины "Спутник V"

В Узбекистан поступила новая партия вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 30.08.2021

В Узбекистан поступила новая партия вакцины "Спутник V"

Партия второго компонента вакцины "Спутник V" от COVID-19 в понедельник доставлена в Узбекистан из РФ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T07:31

2021-08-30T07:31

2021-08-30T07:31

распространение коронавируса

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узбекистан

astrazeneca

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коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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ТАШКЕНТ, 30 авг – РИА Новости. Партия второго компонента вакцины "Спутник V" от COVID-19 в понедельник доставлена в Узбекистан из РФ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.В начале августа в соцсетях и местных СМИ появилась информация о нехватке второго компонента "Спутника V" для вакцинации жителей Узбекистана, что якобы может снизить эффективность получения прививки российской вакциной. В минздраве Узбекистана тогда пояснили, что увеличение интервала между приемом компонентов российской вакцины не влияет на ее эффективность, срок между прививками можно увеличить с 21 до 90 дней.Ранее правительство Узбекистана одобрило регистрацию "Спутник V", который будет производиться на предприятии Jurabek Laboratories в Ташкентской области. На первоначальном этапе мощности выпуска составят до 2 миллионов доз в месяц.С 1 апреля в стране стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Узбекистанцы получают прививки препаратом Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical (в Узбекистане она используется под брендом ZF-UZ-VAC 2001), российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca и американской Moderna, за это время полностью вакцинировались более 1,7 миллиона человек (5% населения).С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. С начала августа в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться.

https://ria.ru/20210827/pkhuket-1747470327.html

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в мире, узбекистан, astrazeneca , ташкентская область, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"