В Узбекистан поступила новая партия вакцины "Спутник V"
В Узбекистан доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмпулы российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
ТАШКЕНТ, 30 авг – РИА Новости. Партия второго компонента вакцины "Спутник V" от COVID-19 в понедельник доставлена в Узбекистан из РФ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В начале августа в соцсетях и местных СМИ появилась информация о нехватке второго компонента "Спутника V" для вакцинации жителей Узбекистана, что якобы может снизить эффективность получения прививки российской вакциной. В минздраве Узбекистана тогда пояснили, что увеличение интервала между приемом компонентов российской вакцины не влияет на ее эффективность, срок между прививками можно увеличить с 21 до 90 дней.
"Очередная партия вакцины "Спутник V" доставлена сегодня в Узбекистан. Это второй компонент препарата. что позволит увеличить темпы вакцинации в стране", - говорится в сообщении минздрава в Telegram-канале. Поставки российского препарата в республику начались в апреле.
Ранее правительство Узбекистана одобрило регистрацию "Спутник V", который будет производиться на предприятии Jurabek Laboratories в Ташкентской области. На первоначальном этапе мощности выпуска составят до 2 миллионов доз в месяц.
С 1 апреля в стране стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Узбекистанцы получают прививки препаратом Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical (в Узбекистане она используется под брендом ZF-UZ-VAC 2001), российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca и американской Moderna, за это время полностью вакцинировались более 1,7 миллиона человек (5% населения).
С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. С начала августа в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться.