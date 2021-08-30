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Минтруд: роль дистанционных работников на рынке труда увеличивается
Минтруд: роль дистанционных работников на рынке труда увеличивается - РИА Новости, 30.08.2021
Минтруд: роль дистанционных работников на рынке труда увеличивается
Роль сотрудников, работающих дистанционно, на рынке труда увеличивается, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T20:32
2021-08-30T20:32
2021-08-30T20:32
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
рынок труда
антон котяков
россия
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Роль сотрудников, работающих дистанционно, на рынке труда увеличивается, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков."На сегодняшний день превалирует на рынке труда увеличение роли работников, работающих дистанционно", - сказал Котяков на открытии центра компетенций АНО "Россия - страна возможностей" на базе РАНХиГС.Он отметил, что дистанционная работа требует определенной самоорганизации сотрудников.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/kotyakov-1734375229.html
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), рынок труда, антон котяков, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")