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Минтруд: роль дистанционных работников на рынке труда увеличивается
Минтруд: роль дистанционных работников на рынке труда увеличивается - РИА Новости, 30.08.2021
Минтруд: роль дистанционных работников на рынке труда увеличивается
Роль сотрудников, работающих дистанционно, на рынке труда увеличивается, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T20:32
2021-08-30T20:32
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
рынок труда
антон котяков
россия
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Роль сотрудников, работающих дистанционно, на рынке труда увеличивается, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков."На сегодняшний день превалирует на рынке труда увеличение роли работников, работающих дистанционно", - сказал Котяков на открытии центра компетенций АНО "Россия - страна возможностей" на базе РАНХиГС.Он отметил, что дистанционная работа требует определенной самоорганизации сотрудников.
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), рынок труда, антон котяков, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
20:32 30.08.2021
 

Минтруд: роль дистанционных работников на рынке труда увеличивается

CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
CC0 / /
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Роль сотрудников, работающих дистанционно, на рынке труда увеличивается, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
"На сегодняшний день превалирует на рынке труда увеличение роли работников, работающих дистанционно", - сказал Котяков на открытии центра компетенций АНО "Россия - страна возможностей" на базе РАНХиГС.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 11:00В России
Котяков: Минтруд готов рассмотреть инициативы о рабочей четырехдневке
Он отметил, что дистанционная работа требует определенной самоорганизации сотрудников.
 
ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Рынок трудаАнтон КотяковРоссияАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
 
 
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