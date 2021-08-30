https://ria.ru/20210830/udalenka-1747895839.html

Минтруд: роль дистанционных работников на рынке труда увеличивается

Минтруд: роль дистанционных работников на рынке труда увеличивается - РИА Новости, 30.08.2021

Минтруд: роль дистанционных работников на рынке труда увеличивается

Роль сотрудников, работающих дистанционно, на рынке труда увеличивается, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T20:32

2021-08-30T20:32

2021-08-30T20:32

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

рынок труда

антон котяков

россия

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Роль сотрудников, работающих дистанционно, на рынке труда увеличивается, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков."На сегодняшний день превалирует на рынке труда увеличение роли работников, работающих дистанционно", - сказал Котяков на открытии центра компетенций АНО "Россия - страна возможностей" на базе РАНХиГС.Он отметил, что дистанционная работа требует определенной самоорганизации сотрудников.

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/kotyakov-1734375229.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), рынок труда, антон котяков, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")