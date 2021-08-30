https://ria.ru/20210830/tyumen-1747791092.html

В Тюменской области открыли первый в России карбоновый полигон

В Тюменской области открыли первый в России карбоновый полигон - РИА Новости, 30.08.2021

В Тюменской области открыли первый в России карбоновый полигон

Первый из семи запланированных по России карбоновых полигонов открыли 30 августа в Тюменской области, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T10:11

2021-08-30T10:11

2021-08-30T13:58

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тюменская область

андрей фурсенко

александр моор

валерий фальков

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ТЮМЕНЬ, 30 авг - РИА Новости. Первый из семи запланированных по России карбоновых полигонов открыли 30 августа в Тюменской области, сообщает региональный оперштаб.Карбоновый полигон создан на биостанции ТюмГУ на озере Кучак в Нижнетавдинском районе Тюменской области, установленное на нем оборудование позволяет проводить мониторинг выброса парниковых газов на территории более 10,6 тысячи гектаров."Карбоновый полигон, созданный на базе биостанции Тюменского госуниверситета на озере Кучак в Нижнетавдинском районе, открыли помощник президента России Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Тюменской области Александр Моор. Это первый полигон из семи, которые будут созданы в России по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ", - говорится в Telegram-канале оперштаба.Карбоновые полигоны – это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатически активных газов. Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что этом году в качестве пилотных запланировано семь полигонов. Первый из них планировалось запустить в конце августа на базе Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ) в Тюмени. До конца года откроются полигоны в Новосибирской, Свердловской, Калининградской, Сахалинской области, Чечне и морской полигон в Геленджике.

https://ria.ru/20210824/shkoly-1747001316.html

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общество, тюмень, тюменская область, андрей фурсенко, александр моор, валерий фальков, россия