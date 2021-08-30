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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20210830/tyumen-1747791092.html
В Тюменской области открыли первый в России карбоновый полигон
В Тюменской области открыли первый в России карбоновый полигон - РИА Новости, 30.08.2021
В Тюменской области открыли первый в России карбоновый полигон
Первый из семи запланированных по России карбоновых полигонов открыли 30 августа в Тюменской области, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:11
2021-08-30T13:58
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ТЮМЕНЬ, 30 авг - РИА Новости. Первый из семи запланированных по России карбоновых полигонов открыли 30 августа в Тюменской области, сообщает региональный оперштаб.Карбоновый полигон создан на биостанции ТюмГУ на озере Кучак в Нижнетавдинском районе Тюменской области, установленное на нем оборудование позволяет проводить мониторинг выброса парниковых газов на территории более 10,6 тысячи гектаров."Карбоновый полигон, созданный на базе биостанции Тюменского госуниверситета на озере Кучак в Нижнетавдинском районе, открыли помощник президента России Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Тюменской области Александр Моор. Это первый полигон из семи, которые будут созданы в России по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ", - говорится в Telegram-канале оперштаба.Карбоновые полигоны – это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатически активных газов. Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что этом году в качестве пилотных запланировано семь полигонов. Первый из них планировалось запустить в конце августа на базе Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ) в Тюмени. До конца года откроются полигоны в Новосибирской, Свердловской, Калининградской, Сахалинской области, Чечне и морской полигон в Геленджике.
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общество, тюмень, тюменская область, андрей фурсенко, александр моор, валерий фальков, россия
10:11 30.08.2021 (обновлено: 13:58 30.08.2021)
 
В Тюменской области открыли первый в России карбоновый полигон

Первый из семи запланированных по России карбоновых полигонов открыли в Тюменской области

© Фото : ИА Тюменская линия / Сергей ЕлесинПервый в России карбоновый полигон в Тюменской области
Первый в России карбоновый полигон в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : ИА Тюменская линия / Сергей Елесин
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 30 авг - РИА Новости. Первый из семи запланированных по России карбоновых полигонов открыли 30 августа в Тюменской области, сообщает региональный оперштаб.
Карбоновый полигон создан на биостанции ТюмГУ на озере Кучак в Нижнетавдинском районе Тюменской области, установленное на нем оборудование позволяет проводить мониторинг выброса парниковых газов на территории более 10,6 тысячи гектаров.
"Карбоновый полигон, созданный на базе биостанции Тюменского госуниверситета на озере Кучак в Нижнетавдинском районе, открыли помощник президента России Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Тюменской области Александр Моор. Это первый полигон из семи, которые будут созданы в России по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Карбоновые полигоны – это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатически активных газов. Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что этом году в качестве пилотных запланировано семь полигонов. Первый из них планировалось запустить в конце августа на базе Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ) в Тюмени. До конца года откроются полигоны в Новосибирской, Свердловской, Калининградской, Сахалинской области, Чечне и морской полигон в Геленджике.
Школа в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 12:21Тюменская область
Учреждения образования Тюменской области полностью готовы к учебному году
 
Тюменская областьОбществоТюменьТюменская областьАндрей ФурсенкоАлександр МоорВалерий ФальковРоссия
 
 
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