Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/transport-1747794960.html
Собянин снизил стоимость проезда в общественном транспорте Новой Москвы
Собянин снизил стоимость проезда в общественном транспорте Новой Москвы - РИА Новости, 30.08.2021
Собянин снизил стоимость проезда в общественном транспорте Новой Москвы
Власти столицы решили снизить стоимость проезда в общественном транспорте Новой Москвы: с 1 сентября отменяется зонирование тарифов в наземном транспорте, и... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:41
2021-08-30T10:41
общество
троицкий административный округ
москва
сергей собянин
тату
новая москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732358460_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9fcc88fa675d110d459ce68c875a61ef.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Власти столицы решили снизить стоимость проезда в общественном транспорте Новой Москвы: с 1 сентября отменяется зонирование тарифов в наземном транспорте, и разовая поездка будет стоит 42 рубля вместо 60-ти."Приняли решение о снижении стоимости проезда в общественном транспорте новой Москвы. После расширения города новые территории были включены в тарифную зону Б. При поездках внутри новых территорий стоимость проезда в зоне Б точно такая же, как и на остальной территории Москвы. Но при поездках из Троицкого административного округа в "старую" Москву стоимость билета была значительно выше", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.Мэр уточнил, что за разовую поездку приходилось платить 60 рублей вместо 42 рублей. Стоимость проездного "ТАТ на 30 дней" составляла 2070 рублей вместо 1240 рублей."Сегодня разделение на тарифные зоны приносит больше вреда, чем пользы. Длинные маршруты работают не только в новой Москве, но и внутри МКАД. И непонятно, почему одни пассажиры платят по обычному тарифу, а другие должны переплачивать за проезд", — отметил мэр.По его словам, высокие тарифы снижали популярность общественного транспорта, и на дороги выезжало много лишних машин.Кроме того, в автобусах, следующих в зону Б, регулярно возникали конфликты с контролерами, так как многие пассажиры даже не догадывались об особенностях оплаты за проезд."Чтобы раз и навсегда покончить с этими проблемами, с 1 сентября 2021 года мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты", — заявил Собянин.Поездки станут удобнее и выгоднее для 70 тысяч пассажиров ежедневно. Для тех, кто ездит регулярно, экономия составит более 800 рублей в месяц или до 10 000 рублей в год."Сегодня мы устранили одно из немногих сохранившихся исключений из этого правила. Будем и дальше совершенствовать тарифную систему, чтобы общественный транспорт становился еще удобнее и привлекательнее для москвичей", — резюмировал Собянин.Как уточняется в Telegram-канале департамента транспорта столицы, за разовую поездку нужно будет заплатить 42 рубля вместо привычных 60. Стоимость проездного "ТАТ на 30 дней" при этом составит 1240 рублей вместо 2070 рублей.
https://ria.ru/20210824/transport-1747085557.html
https://ria.ru/20210823/elektromobili-1746843813.html
троицкий административный округ
москва
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732358460_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_497a0e7d1fb4c9cc8dce620a60a35635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, троицкий административный округ, москва, сергей собянин, тату, новая москва
10:41 30.08.2021
 
Собянин снизил стоимость проезда в общественном транспорте Новой Москвы

Власти: стоимость проезда в общественном транспорте новой Москвы снизится с 1 сентября

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПассажиры на станции "Достоевская" московского метрополитена
Пассажиры на станции Достоевская московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Власти столицы решили снизить стоимость проезда в общественном транспорте Новой Москвы: с 1 сентября отменяется зонирование тарифов в наземном транспорте, и разовая поездка будет стоит 42 рубля вместо 60-ти.
"Приняли решение о снижении стоимости проезда в общественном транспорте новой Москвы. После расширения города новые территории были включены в тарифную зону Б. При поездках внутри новых территорий стоимость проезда в зоне Б точно такая же, как и на остальной территории Москвы. Но при поездках из Троицкого административного округа в "старую" Москву стоимость билета была значительно выше", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.
Мэр уточнил, что за разовую поездку приходилось платить 60 рублей вместо 42 рублей. Стоимость проездного "ТАТ на 30 дней" составляла 2070 рублей вместо 1240 рублей.
"Сегодня разделение на тарифные зоны приносит больше вреда, чем пользы. Длинные маршруты работают не только в новой Москве, но и внутри МКАД. И непонятно, почему одни пассажиры платят по обычному тарифу, а другие должны переплачивать за проезд", — отметил мэр.
Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 18:15
Путин рассказал о важности развития транспорта
По его словам, высокие тарифы снижали популярность общественного транспорта, и на дороги выезжало много лишних машин.
Кроме того, в автобусах, следующих в зону Б, регулярно возникали конфликты с контролерами, так как многие пассажиры даже не догадывались об особенностях оплаты за проезд.
"Чтобы раз и навсегда покончить с этими проблемами, с 1 сентября 2021 года мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты", — заявил Собянин.
Презентация быстрой российской мобильной зарядки для электромобилей - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 12:36
В России утвердили концепцию использования электрического транспорта
Поездки станут удобнее и выгоднее для 70 тысяч пассажиров ежедневно. Для тех, кто ездит регулярно, экономия составит более 800 рублей в месяц или до 10 000 рублей в год.
"Сегодня мы устранили одно из немногих сохранившихся исключений из этого правила. Будем и дальше совершенствовать тарифную систему, чтобы общественный транспорт становился еще удобнее и привлекательнее для москвичей", — резюмировал Собянин.
Как уточняется в Telegram-канале департамента транспорта столицы, за разовую поездку нужно будет заплатить 42 рубля вместо привычных 60. Стоимость проездного "ТАТ на 30 дней" при этом составит 1240 рублей вместо 2070 рублей.
 
ОбществоТроицкий административный округМоскваСергей СобянинТатуНовая Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:31Путин рассказал об антителах после вакцинации
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
13:34Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров
13:34Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле
Лента новостейМолния