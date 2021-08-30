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Бастрыкину доложат об обстоятельствах стрельбы в Новосибирске
Бастрыкину доложат об обстоятельствах стрельбы в Новосибирске - РИА Новости, 30.08.2021
Бастрыкину доложат об обстоятельствах стрельбы в Новосибирске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах произошедшей в Новосибирске стрельбе с пятью пострадавшими,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:35
2021-08-30T15:35
происшествия
новосибирская область
новосибирск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах произошедшей в Новосибирске стрельбе с пятью пострадавшими, ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в СУСК сообщили, что в воскресенье около 17.00 (13.00 мск) пьяный мужчина из квартиры на третьем этаже на улице Лебедевского в Заельцовском районе Новосибирска начал беспорядочную стрельбу из охотничьего оружия в находившихся возле дома людей. Пострадали пять человек, по последним данным, все они лечатся амбулаторно. Стрелявший задержан, в отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве."Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Бадулину представить доклад по обстоятельствам происшествия со стрельбой в городе Новосибирске... Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
15:35 30.08.2021
 
Бастрыкину доложат об обстоятельствах стрельбы в Новосибирске

Бастрыкину доложат об обстоятельствах стрельбы в Новосибирске, где пострадали пять человек

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах произошедшей в Новосибирске стрельбе с пятью пострадавшими, ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в СУСК сообщили, что в воскресенье около 17.00 (13.00 мск) пьяный мужчина из квартиры на третьем этаже на улице Лебедевского в Заельцовском районе Новосибирска начал беспорядочную стрельбу из охотничьего оружия в находившихся возле дома людей. Пострадали пять человек, по последним данным, все они лечатся амбулаторно. Стрелявший задержан, в отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве.
"Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Бадулину представить доклад по обстоятельствам происшествия со стрельбой в городе Новосибирске... Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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