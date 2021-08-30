https://ria.ru/20210830/strelba-1747847118.html

Бастрыкину доложат об обстоятельствах стрельбы в Новосибирске

Бастрыкину доложат об обстоятельствах стрельбы в Новосибирске - РИА Новости, 30.08.2021

Бастрыкину доложат об обстоятельствах стрельбы в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах произошедшей в Новосибирске стрельбе с пятью пострадавшими,... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T15:35

2021-08-30T15:35

2021-08-30T15:35

происшествия

новосибирская область

новосибирск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах произошедшей в Новосибирске стрельбе с пятью пострадавшими, ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в СУСК сообщили, что в воскресенье около 17.00 (13.00 мск) пьяный мужчина из квартиры на третьем этаже на улице Лебедевского в Заельцовском районе Новосибирска начал беспорядочную стрельбу из охотничьего оружия в находившихся возле дома людей. Пострадали пять человек, по последним данным, все они лечатся амбулаторно. Стрелявший задержан, в отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве."Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Бадулину представить доклад по обстоятельствам происшествия со стрельбой в городе Новосибирске... Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210530/strelba-1734846187.html

новосибирская область

новосибирск

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происшествия, новосибирская область, новосибирск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)