https://ria.ru/20210830/strelba-1747847118.html
Бастрыкину доложат об обстоятельствах стрельбы в Новосибирске
Бастрыкину доложат об обстоятельствах стрельбы в Новосибирске - РИА Новости, 30.08.2021
Бастрыкину доложат об обстоятельствах стрельбы в Новосибирске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах произошедшей в Новосибирске стрельбе с пятью пострадавшими,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:35
2021-08-30T15:35
2021-08-30T15:35
происшествия
новосибирская область
новосибирск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844393_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a76846b96485a61911b78c6fffb5689b.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах произошедшей в Новосибирске стрельбе с пятью пострадавшими, ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в СУСК сообщили, что в воскресенье около 17.00 (13.00 мск) пьяный мужчина из квартиры на третьем этаже на улице Лебедевского в Заельцовском районе Новосибирска начал беспорядочную стрельбу из охотничьего оружия в находившихся возле дома людей. Пострадали пять человек, по последним данным, все они лечатся амбулаторно. Стрелявший задержан, в отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве."Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Бадулину представить доклад по обстоятельствам происшествия со стрельбой в городе Новосибирске... Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210530/strelba-1734846187.html
новосибирская область
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844393_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3fee00f80ffb0032b766561d228019fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, новосибирск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Бастрыкину доложат об обстоятельствах стрельбы в Новосибирске
Бастрыкину доложат об обстоятельствах стрельбы в Новосибирске, где пострадали пять человек