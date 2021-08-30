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Путин не согласился со словами тверского губернатора о Малюте Скуратове

Путин не согласился со словами тверского губернатора о Малюте Скуратове - РИА Новости, 30.08.2021

Путин не согласился со словами тверского губернатора о Малюте Скуратове

Владимир Путин не согласился с главой Тверской области Игорем Руденей по поводу роли Малюты Скуратова в убийстве митрополита Филиппа. Расшифровка беседы... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T16:24

2021-08-30T16:24

2021-08-30T17:38

общество

иван грозный

тверь

бологое

тверская область

владимир путин

игорь руденя

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Путин поспорил с тверским губернатором о Малюте Скуратове

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Путин не согласился с главой Тверской области Игорем Руденей по поводу роли Малюты Скуратова в убийстве митрополита Филиппа. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля.Во время совещания губернатор рассказал президенту о планах по восстановлению монастыря Отрочь в Твери, отметив, что реконструкция в частности затронет церковь, где помощник Ивана Грозного задушил патриарха."Это только одна из версий", — возразил президент.Политики также обсудили тему присвоения Бологому звания "Город воинской славы".Малюта Скуратов — государственный, военный и политический деятель XVI века, один из руководителей опричнины. Большинство историков склоняются к тому, что он убил сосланного за критику царя митрополита Филиппа, но есть и альтернативные мнения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210825/1747146988.html

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бологое

тверская область

россия

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общество, иван грозный, тверь, бологое, тверская область, владимир путин, игорь руденя, россия