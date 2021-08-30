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Путин не согласился со словами тверского губернатора о Малюте Скуратове
Путин не согласился со словами тверского губернатора о Малюте Скуратове - РИА Новости, 30.08.2021
Путин не согласился со словами тверского губернатора о Малюте Скуратове
Владимир Путин не согласился с главой Тверской области Игорем Руденей по поводу роли Малюты Скуратова в убийстве митрополита Филиппа. Расшифровка беседы... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:24
2021-08-30T17:38
общество
иван грозный
тверь
бологое
тверская область
владимир путин
игорь руденя
россия
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Путин поспорил с тверским губернатором о Малюте Скуратове
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Путин не согласился с главой Тверской области Игорем Руденей по поводу роли Малюты Скуратова в убийстве митрополита Филиппа. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля.Во время совещания губернатор рассказал президенту о планах по восстановлению монастыря Отрочь в Твери, отметив, что реконструкция в частности затронет церковь, где помощник Ивана Грозного задушил патриарха."Это только одна из версий", — возразил президент.Политики также обсудили тему присвоения Бологому звания "Город воинской славы".Малюта Скуратов — государственный, военный и политический деятель XVI века, один из руководителей опричнины. Большинство историков склоняются к тому, что он убил сосланного за критику царя митрополита Филиппа, но есть и альтернативные мнения.
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общество, иван грозный, тверь, бологое, тверская область, владимир путин, игорь руденя, россия
16:24 30.08.2021 (обновлено: 17:38 30.08.2021)
 
Путин не согласился со словами тверского губернатора о Малюте Скуратове

Путин не согласился с версией убийства митрополита Филиппа Малютой Скуратовым

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Путин не согласился с главой Тверской области Игорем Руденей по поводу роли Малюты Скуратова в убийстве митрополита Филиппа. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля.
Во время совещания губернатор рассказал президенту о планах по восстановлению монастыря Отрочь в Твери, отметив, что реконструкция в частности затронет церковь, где помощник Ивана Грозного задушил патриарха.
"Это только одна из версий", — возразил президент.
Политики также обсудили тему присвоения Бологому звания "Город воинской славы".
Малюта Скуратов — государственный, военный и политический деятель XVI века, один из руководителей опричнины. Большинство историков склоняются к тому, что он убил сосланного за критику царя митрополита Филиппа, но есть и альтернативные мнения.
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