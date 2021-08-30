https://ria.ru/20210830/smolensk-1747910009.html

В Смоленске умерла девочка, надышавшись дезодорантом

В Смоленске умерла девочка, надышавшись дезодорантом - РИА Новости, 30.08.2021

В Смоленске умерла девочка, надышавшись дезодорантом

Воспитанница детского дома в Смоленской области скончалась, после того как надышалась газом из дезодоранта, следствие возбудило уголовное дело по статье... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T23:45

2021-08-30T23:45

2021-08-30T23:46

происшествия

смоленская область

александр бастрыкин

россия

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БРЯНСК, 30 авг – РИА Новости. Воспитанница детского дома в Смоленской области скончалась, после того как надышалась газом из дезодоранта, следствие возбудило уголовное дело по статье "халатность должностных лиц", сообщает СУ СК РФ по региону."Органами следственного управления СК РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц СОГБОУ "Сафоновский детский дом-школа", повлекшей смерть воспитанницы данного учреждения (ч. 2 ст. 293 УК РФ)",- сообщает ведомство.По версии следствия, в ночь на понедельник две несовершеннолетние воспитанницы Сафоновского детского дома-школы поочередно вдыхали газовые пары антиперспиранта. После этого девочки почувствовали себя плохо и вернулись в свою комнату, 12-летняя школьница скончалась. Ее 16-летняя подруга была госпитализирована.СК РФ отмечает, что председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин запросил доклад от руководителя следственного управления СК России по Смоленской области о первоначальных результатах расследования этого уголовного дела, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210702/starost-1739519622.html

смоленская область

россия

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происшествия, смоленская область, александр бастрыкин, россия