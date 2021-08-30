https://ria.ru/20210830/shvartsman-1747819254.html
Путин поздравил Леонида Шварцмана с 101-летием
Путин поздравил Леонида Шварцмана с 101-летием - РИА Новости, 30.08.2021
Путин поздравил Леонида Шварцмана с 101-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения легендарного режиссера и художника Леонида Шварцмана, отметив, что за годы творческого поиска он... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:06
2021-08-30T13:06
2021-08-30T13:06
культура
владимир путин
леонид шварцман
союзмультфильм
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения легендарного режиссера и художника Леонида Шварцмана, отметив, что за годы творческого поиска он создал уникальную коллекцию всеми любимых мультфильмов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.30 августа режиссеру-мультипликатору Леониду Шварцману исполняется 101 год."Примите самые теплые поздравления с днем рождения. Талантливый художник и режиссер, вы многое сделали для развития отечественной школы анимации, за годы неустанного творческого поиска создали уникальную коллекцию замечательных, всеми любимых мультипликационных фильмов. Подвижническое служение избранному делу, весь ваш насыщенный профессиональный путь достойны глубокого, искреннего уважения", - говорится в поздравлении.Президент пожелал художнику доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.Шварцман за полувековую работу на "Союзмультфильме" внес огромный вклад в развитие отечественной анимации. Фильмы, над которыми работал художник, составляют основу золотой коллекции: "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Снежная королева", "Варежка", "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Шапокляк", серии фильмов "38 попугаев" и "Котенок по имени Гав" и многие другие.
https://ria.ru/20210610/soyuzmultfilm-1736271717.html
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владимир путин, леонид шварцман, союзмультфильм
Путин поздравил Леонида Шварцмана с 101-летием
Путин поздравил Шварцмана с 101-летием и отметил уникальность его мультфильмов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения легендарного режиссера и художника Леонида Шварцмана, отметив, что за годы творческого поиска он создал уникальную коллекцию всеми любимых мультфильмов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
30 августа режиссеру-мультипликатору Леониду Шварцману исполняется 101 год.
"Примите самые теплые поздравления с днем рождения. Талантливый художник и режиссер, вы многое сделали для развития отечественной школы анимации, за годы неустанного творческого поиска создали уникальную коллекцию замечательных, всеми любимых мультипликационных фильмов. Подвижническое служение избранному делу, весь ваш насыщенный профессиональный путь достойны глубокого, искреннего уважения", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал художнику доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.
Шварцман за полувековую работу на "Союзмультфильме" внес огромный вклад в развитие отечественной анимации. Фильмы, над которыми работал художник, составляют основу золотой коллекции: "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Снежная королева", "Варежка", "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Шапокляк", серии фильмов "38 попугаев" и "Котенок по имени Гав" и многие другие.