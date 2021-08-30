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Новый метод защиты лесов создали ученые России и Болгарии

Новый метод защиты лесов создали ученые России и Болгарии - РИА Новости, 30.08.2021

Новый метод защиты лесов создали ученые России и Болгарии

Методику дистанционного мониторинга состояния лесов разработали и испытали ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в составе международного... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T03:00

2021-08-30T03:00

2021-08-30T03:01

наука

технологии

красноярск

сибирский федеральный университет

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университетская наука

россия

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Методику дистанционного мониторинга состояния лесов разработали и испытали ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в составе международного коллектива. По словам создателей, предложенный ими метод позволит намного эффективнее управлять лесным хозяйством. Результаты исследования опубликованы в журнале Drones.Дистанционные методы обследования лесов, как объяснили специалисты СФУ, имеют огромные преимущества перед традиционными способами: возможность быстрого и масштабного анализа обстановки на огромных территориях, в том числе труднодоступных для человека, позволяет оперативно принимать меры по борьбе с деградацией лесов.Метод, предложенный учеными СФУ, основан на использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со специальными камерами. Это позволяет добиться более высокого пространственного разрешения, чем у спутниковых систем мониторинга. Точность оконтуривания крон, то есть распознавания отдельных деревьев, при помощи новой системы, по словам создателей, достигла 95 процентов.Для проведения мониторинга была использована специальная четырехканальная камера, чувствительная к излучению в ближнем инфракрасном диапазоне. Съемка должна проводиться с высоты не менее 120 метров, объяснили ученые. За получасовой сеанс работы один дрон способен отснять около 11 тысяч деревьев. Обработка данных производится при помощи специального программного обеспечения, созданного в СФУ. Важное преимущество системы – возможность применения сравнительно недорогих гражданских БПЛА, отметили авторы работы.Система ориентирована на усовершенствование методик природоохранных служб. Ученые уверены, что ее внедрение позволит увеличить как экологическую, так и экономическую эффективность управления лесным хозяйством.В работе приняли активное участие специалисты из Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН и Института исследований леса Болгарской академии наук. В дальнейшем научный коллектив планирует развивать предложенный метод и интегрировать его в глобальную систему мониторинга состояния лесов.

https://ria.ru/20200609/1572636399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, красноярск, сибирский федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, болгария