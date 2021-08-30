https://ria.ru/20210830/sad-1747900011.html

Сад памяти разбит в казанской гимназии, где от стрельбы погибли 9 человек

Сад памяти разбит в казанской гимназии, где от стрельбы погибли 9 человек - РИА Новости, 30.08.2021

Сад памяти разбит в казанской гимназии, где от стрельбы погибли 9 человек

Сад с девятью различными деревьями в память о погибших разбили на территории казанской гимназии №175, где в мае этого года в результате массового убийства... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T20:59

2021-08-30T20:59

2021-08-30T20:59

республика татарстан

общество

казань

рустам минниханов

стрельба в школе в казани

ильназ галявиев

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КАЗАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Сад с девятью различными деревьями в память о погибших разбили на территории казанской гимназии №175, где в мае этого года в результате массового убийства погибли семь учеников и две учительницы, в ближайший месяц их имена будут высечены на специальных конструкциях у подножия деревьев, сообщила помощник президента Татарстана Наталия Фишман журналистам.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов посетил гимназию, где был проведен капитальный ремонт. За два месяца были полностью обновлены фасад и внутреннее обустройство здания, изменен функционал пространства, появился пристрой с современным бассейном, создано мультифункциональное библиотечно-образовательное пространство.По ее словам, все работы по обустройству сада памяти планируется закончить до октября: вокруг деревьев и цветников будет выложена брусчатка, появятся бетонные конструкции с именами тех, в память о ком были выбраны деревья, устроена их подсветка. Она отметила, что при работе над садом очень важным было соблюсти баланс между уважением к памяти погибших и тем, чтобы детям, которые учатся в этой школе, не было здесь страшно.Фишман напомнила, что все решения принимались совместно с родителями учеников и родными погибших. По совету психологов было принято решение не сносить здание школы – это означало бы, что устроивший стрельбу добился своего, а полностью его изменить, дав ему вторую жизнь. "Жизнь должна продолжаться. Да, нужно изменить внешний вид, да, нужно изменить конфигурацию, да, должна измениться территория, но школа должна остаться школой, она должна жить, и самое важное, принципиальное, главное – чтобы 1 сентября новая школа открылась, и дети пошли учиться", - подчеркнула она.Советник главы Татарстана уточнила, что в ходе ремонта в школе полностью обновлена система безопасности, реорганизованы все образовательные пространства, перезонированы и расширены зоны начальной школы, выделены кластеры – иностранных языков, химико-биологический, физико-математический, художественный, есть зоны универсальных учебных классов. Проведен ремонт с полным переоборудованием столовой, актового зала, которые стали более вместительными и доступными для маломобильных групп.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210820/minnikhanov-1746590423.html

https://ria.ru/20210811/shkola-1745338658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, казань, рустам минниханов, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев