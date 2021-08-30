https://ria.ru/20210830/rada-1747895086.html

В Раде заявили о падении качества образования на Украине

В Раде заявили о падении качества образования на Украине - РИА Новости, 30.08.2021

В Раде заявили о падении качества образования на Украине

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" в Верховной раде Украины Юрий Бойко считает, что качество образования на Украине падает, в стране... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T20:16

2021-08-30T20:16

2021-08-30T20:18

украина

верховная рада украины

юрий бойко

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" в Верховной раде Украины Юрий Бойко считает, что качество образования на Украине падает, в стране нужно менять подходы и отношение к образованию."Качество образования падает, бюджетное финансирование остается скудным. При этом порядка трети всех школ в текущем учебном году функционируют в неудовлетворительном санитарном состоянии, более 700 школ требуют капитального ремонта – учеба в них несет риски для здоровья детей. Плюс значительное количество школ не имеют специально оборудованных кабинетов для изучения математики, физики, химии и пр. Детей лишают возможности учиться на родном для их семей языке", - цитирует Бойко пресс-служба политсилы.Депутат уверен, что без изменения культурной, образовательной и гуманитарной политики нормального будущего у страны не будет."Нужно в корне менять подходы и отношение к образованию, к развитию гуманитарной сферы. Окончив школу, наши дети должны иметь возможность реализовать полученные знания, чтобы в дальнейшем получить востребованную профессию. Тогда у них будет уверенность в завтрашнем дне, они будут понимать, что нужны здесь, в Украине, и им не нужно искать лучшей доли за рубежом. Обеспечение условий для этого – важнейшая задача, без выполнения которой у страны не будет будущего", – отметил Бойко.

https://ria.ru/20210117/ukraina-1593366270.html

украина

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украина, верховная рада украины, юрий бойко, оппозиционная платформа - за жизнь