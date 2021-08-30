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В Раде заявили о падении качества образования на Украине
В Раде заявили о падении качества образования на Украине - РИА Новости, 30.08.2021
В Раде заявили о падении качества образования на Украине
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" в Верховной раде Украины Юрий Бойко считает, что качество образования на Украине падает, в стране... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T20:16
2021-08-30T20:16
2021-08-30T20:18
украина
верховная рада украины
юрий бойко
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" в Верховной раде Украины Юрий Бойко считает, что качество образования на Украине падает, в стране нужно менять подходы и отношение к образованию."Качество образования падает, бюджетное финансирование остается скудным. При этом порядка трети всех школ в текущем учебном году функционируют в неудовлетворительном санитарном состоянии, более 700 школ требуют капитального ремонта – учеба в них несет риски для здоровья детей. Плюс значительное количество школ не имеют специально оборудованных кабинетов для изучения математики, физики, химии и пр. Детей лишают возможности учиться на родном для их семей языке", - цитирует Бойко пресс-служба политсилы.Депутат уверен, что без изменения культурной, образовательной и гуманитарной политики нормального будущего у страны не будет."Нужно в корне менять подходы и отношение к образованию, к развитию гуманитарной сферы. Окончив школу, наши дети должны иметь возможность реализовать полученные знания, чтобы в дальнейшем получить востребованную профессию. Тогда у них будет уверенность в завтрашнем дне, они будут понимать, что нужны здесь, в Украине, и им не нужно искать лучшей доли за рубежом. Обеспечение условий для этого – важнейшая задача, без выполнения которой у страны не будет будущего", – отметил Бойко.
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РИА Новости
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украина, верховная рада украины, юрий бойко, оппозиционная платформа - за жизнь
20:16 30.08.2021 (обновлено: 20:18 30.08.2021)
В Раде заявили о падении качества образования на Украине
Депутат Верховной Рады Бойко: качество образования на Украине падает
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости.
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь
" в Верховной раде
Украины Юрий Бойко
считает, что качество образования на Украине
падает, в стране нужно менять подходы и отношение к образованию.
"Качество образования падает, бюджетное финансирование остается скудным. При этом порядка трети всех школ в текущем учебном году функционируют в неудовлетворительном санитарном состоянии, более 700 школ требуют капитального ремонта – учеба в них несет риски для здоровья детей. Плюс значительное количество школ не имеют специально оборудованных кабинетов для изучения математики, физики, химии и пр. Детей лишают возможности учиться на родном для их семей языке", - цитирует Бойко пресс-служба политсилы.
Депутат уверен, что без изменения культурной, образовательной и гуманитарной политики нормального будущего у страны не будет.
"Нужно в корне менять подходы и отношение к образованию, к развитию гуманитарной сферы. Окончив школу, наши дети должны иметь возможность реализовать полученные знания, чтобы в дальнейшем получить востребованную профессию. Тогда у них будет уверенность в завтрашнем дне, они будут понимать, что нужны здесь, в Украине, и им не нужно искать лучшей доли за рубежом. Обеспечение условий для этого – важнейшая задача, без выполнения которой у страны не будет будущего", – отметил Бойко.