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Первая жена основателя Natura Siberica взяла контроль над производством
Первая жена основателя Natura Siberica взяла контроль над производством - РИА Новости, 30.08.2021
Первая жена основателя Natura Siberica взяла контроль над производством
Первая жена основателя Natura Siberica Ирина Трубникова заявила РИА Новости, что взяла под контроль дмитровский завод ДОЗАКЛ. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:13
2021-08-30T11:16
происшествия
дмитров
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первая жена основателя Natura Siberica Ирина Трубникова заявила РИА Новости, что взяла под контроль дмитровский завод ДОЗАКЛ."Сегодня я исполнила решение суда и предписание следственных органов сохранить производственные активы компании Natura Siberica и взяла под свой контроль производственные мощности", — сказала она.Представитель Трубниковой пояснил РИА Новости, что она прибыла на завод ДОЗАКЛ в подмосковном Дмитрове и составила опись оборудования — оно находится под арестом, а Трубникова считается его ответственным хранителем. Решение суда и предписание следственных органов вынесли в рамках уголовного дела о пожаре на заводе в 2020 году, уточнил собеседник агентства.Основатель Natura Siberica Андрей Трубников скончался в январе. В начале 2000-х он основал компанию "Первое решение" и создал бренд "Рецепты бабушки Агафьи", а затем запустил бренд косметики Natura Siberica. Первый магазин с таким названием открылся в Москве в 2012 году.
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происшествия, дмитров, москва
10:13 30.08.2021 (обновлено: 11:16 30.08.2021)
 
Первая жена основателя Natura Siberica взяла контроль над производством

Первая жена основателя Natura Siberica Ирина Трубникова взяла контроль над производством

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВывеска компании Natura Siberica в Москве
Вывеска компании Natura Siberica в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первая жена основателя Natura Siberica Ирина Трубникова заявила РИА Новости, что взяла под контроль дмитровский завод ДОЗАКЛ.
"Сегодня я исполнила решение суда и предписание следственных органов сохранить производственные активы компании Natura Siberica и взяла под свой контроль производственные мощности", — сказала она.
Представитель Трубниковой пояснил РИА Новости, что она прибыла на завод ДОЗАКЛ в подмосковном Дмитрове и составила опись оборудования — оно находится под арестом, а Трубникова считается его ответственным хранителем. Решение суда и предписание следственных органов вынесли в рамках уголовного дела о пожаре на заводе в 2020 году, уточнил собеседник агентства.
Основатель Natura Siberica Андрей Трубников скончался в январе. В начале 2000-х он основал компанию "Первое решение" и создал бренд "Рецепты бабушки Агафьи", а затем запустил бренд косметики Natura Siberica. Первый магазин с таким названием открылся в Москве в 2012 году.
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