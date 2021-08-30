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В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами

В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами - РИА Новости, 30.08.2021

В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами

Очаги природных пожаров продолжают действовать на территории 21 региона России, ситуацию в Якутии удалось стабилизировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T15:56

2021-08-30T15:56

2021-08-30T15:56

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика мордовия

республика саха (якутия)

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Очаги природных пожаров продолжают действовать на территории 21 региона России, ситуацию в Якутии удалось стабилизировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Природные пожары действуют на территории 21 региона. В Якутии ситуация стабилизируется – за прошедшую неделю площадь пожаров уменьшилась более чем в три раза", - сказал собеседник агентства.По его словам, авиация МЧС выполнила на прошлой неделе более 280 сливов на очаги возгораний, сбросив в общей сложности свыше 2 тысяч тонн воды."Пожар в заповеднике на границе Мордовии и Нижегородской области ликвидируют около 2 тысяч человек, задействовано более 400 единиц техники", - резюмировал представитель ведомства.

нижегородская область

республика саха (якутия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика мордовия, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии