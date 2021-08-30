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В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами
В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами - РИА Новости, 30.08.2021
В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами
Очаги природных пожаров продолжают действовать на территории 21 региона России, ситуацию в Якутии удалось стабилизировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:56
2021-08-30T15:56
2021-08-30T15:56
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика мордовия
республика саха (якутия)
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Очаги природных пожаров продолжают действовать на территории 21 региона России, ситуацию в Якутии удалось стабилизировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Природные пожары действуют на территории 21 региона. В Якутии ситуация стабилизируется – за прошедшую неделю площадь пожаров уменьшилась более чем в три раза", - сказал собеседник агентства.По его словам, авиация МЧС выполнила на прошлой неделе более 280 сливов на очаги возгораний, сбросив в общей сложности свыше 2 тысяч тонн воды."Пожар в заповеднике на границе Мордовии и Нижегородской области ликвидируют около 2 тысяч человек, задействовано более 400 единиц техники", - резюмировал представитель ведомства.
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика мордовия, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии
В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами
МЧС: леса продолжают гореть на территории 21 региона России