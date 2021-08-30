https://ria.ru/20210830/pozdravlenie-1747801402.html
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения - РИА Новости, 30.08.2021
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Президент России Владимир Путин созвонился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, поздравил его с днем рождения, стороны также затронули вопросы... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:17
2021-08-30T11:17
2021-08-30T11:20
владимир путин
политика
в мире
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, поздравил его с днем рождения, стороны также затронули вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения. Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах", - говорится в сообщении.Ранее Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму.
https://ria.ru/20210809/belorussiya-1745014040.html
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владимир путин, политика, в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия
11:17 30.08.2021 (обновлено: 11:20 30.08.2021)
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Путин обсудил по телефону с президентом Белоруссии Лукашенко вопросы сотрудничества