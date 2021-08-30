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Жена посла Греции в Бразилии получила 31 год тюрьмы за его убийство

Жена посла Греции в Бразилии получила 31 год тюрьмы за его убийство - РИА Новости, 30.08.2021

Жена посла Греции в Бразилии получила 31 год тюрьмы за его убийство

Гражданка Бразилии Франсуаза де Соуза Оливейра получила 31 год тюрьмы за убийство мужа, посла Греции в Бразилии, сообщает портал G1. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T01:44

2021-08-30T01:44

2021-08-30T09:40

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греция

рио-де-жанейро (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 авг — РИА Новости. Гражданка Бразилии Франсуаза де Соуза Оливейра получила 31 год тюрьмы за убийство мужа, посла Греции в Бразилии, сообщает портал G1.Ее любовника, полицейского Сержиу Морейру суд приговорил к 22 годам. Еще одного фигуранта, родственника полицейского Эдуарду Морейру, оправдали по делу об убийстве, но приговорили к году тюрьмы за сокрытие тела. Это наказание он уже отбыл.Посол Греции в Бразилии, 59-летний Кириакос Амиридис, пропал без вести 26 декабря в Рио-де-Жанейро, куда приехал с женой в отпуск на Рождество. Об исчезновении дипломата заявила его супруга. Но в ходе расследования выяснилось, что именно она организовала его убийство.Обгоревшее тело посла позже нашли в автомобиле в муниципалитете Нова-Игуасу, где он и пропал. Сержиу Морейру сознался, что зарезал Амиридис по поручению его супруги.

https://ria.ru/20191223/1562704815.html

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греция

рио-де-жанейро (город)

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в мире, бразилия, греция, рио-де-жанейро (город)