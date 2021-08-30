Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/pokushenie-1747820181.html
В Нижегородской области мужчине отрезали уши за украденный вентилятор
В Нижегородской области мужчине отрезали уши за украденный вентилятор - РИА Новости, 30.08.2021
В Нижегородской области мужчине отрезали уши за украденный вентилятор
Двое мужчин, отрезавших уши и палец собутыльнику, заключены под стражу в Нижегородской области за покушение на убийство, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:11
2021-08-30T13:11
происшествия
нижегородская область
семеновский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Двое мужчин, отрезавших уши и палец собутыльнику, заключены под стражу в Нижегородской области за покушение на убийство, сообщает региональное управление СК РФ.По версии следствия, вечером 12 августа трое мужчин, распивавший спиртные напитки в доме в деревне Елисеево Семеновского района, поссорились из-за того, что ранее 54-летний потерпевший украл у одного из обвиняемых вентилятор и не желал возвращать его обратно."В результате конфликта обвиняемые избили мужчину, а после отрезали ему кухонным ножом ушные раковины и палец на ноге. Когда они отвлеклись, мужчине удалось скрыться с места происшествия. Потерпевший обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь, благодаря которой он остался жив", - говорится в сообщении регионального СУСК.Было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (покушение на убийство)."Вину признал только один фигурант уголовного дела, второй обвиняемый свою причастность к совершению преступления отрицает. В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210805/zaderzhanie-1744487151.html
нижегородская область
семеновский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, нижегородская область, семеновский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:11 30.08.2021
 
В Нижегородской области мужчине отрезали уши за украденный вентилятор

Двое жителей Нижегородской области отрезали уши и палец приятелю за украденный вентилятор

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Двое мужчин, отрезавших уши и палец собутыльнику, заключены под стражу в Нижегородской области за покушение на убийство, сообщает региональное управление СК РФ.
По версии следствия, вечером 12 августа трое мужчин, распивавший спиртные напитки в доме в деревне Елисеево Семеновского района, поссорились из-за того, что ранее 54-летний потерпевший украл у одного из обвиняемых вентилятор и не желал возвращать его обратно.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 12:46
Житель Кубани отрезал себе часть языка при задержании
"В результате конфликта обвиняемые избили мужчину, а после отрезали ему кухонным ножом ушные раковины и палец на ноге. Когда они отвлеклись, мужчине удалось скрыться с места происшествия. Потерпевший обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь, благодаря которой он остался жив", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (покушение на убийство).
"Вину признал только один фигурант уголовного дела, второй обвиняемый свою причастность к совершению преступления отрицает. В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении.
 
ПроисшествияНижегородская областьСеменовский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:31Путин рассказал о показателях антител после вакцинации
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
13:34Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров
13:34Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле
Лента новостейМолния