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В Нижегородской области мужчине отрезали уши за украденный вентилятор

В Нижегородской области мужчине отрезали уши за украденный вентилятор - РИА Новости, 30.08.2021

В Нижегородской области мужчине отрезали уши за украденный вентилятор

Двое мужчин, отрезавших уши и палец собутыльнику, заключены под стражу в Нижегородской области за покушение на убийство, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T13:11

2021-08-30T13:11

2021-08-30T13:11

происшествия

нижегородская область

семеновский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Двое мужчин, отрезавших уши и палец собутыльнику, заключены под стражу в Нижегородской области за покушение на убийство, сообщает региональное управление СК РФ.По версии следствия, вечером 12 августа трое мужчин, распивавший спиртные напитки в доме в деревне Елисеево Семеновского района, поссорились из-за того, что ранее 54-летний потерпевший украл у одного из обвиняемых вентилятор и не желал возвращать его обратно."В результате конфликта обвиняемые избили мужчину, а после отрезали ему кухонным ножом ушные раковины и палец на ноге. Когда они отвлеклись, мужчине удалось скрыться с места происшествия. Потерпевший обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь, благодаря которой он остался жив", - говорится в сообщении регионального СУСК.Было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (покушение на убийство)."Вину признал только один фигурант уголовного дела, второй обвиняемый свою причастность к совершению преступления отрицает. В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210805/zaderzhanie-1744487151.html

нижегородская область

семеновский район

россия

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происшествия, нижегородская область, семеновский район, следственный комитет россии (ск рф), россия