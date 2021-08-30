https://ria.ru/20210830/pogoda-1747808631.html
Синоптик предупредила москвичей о похолодании в ближайшие дни
Синоптик предупредила москвичей о похолодании в ближайшие дни - РИА Новости, 30.08.2021
Синоптик предупредила москвичей о похолодании в ближайшие дни
Начало недели в Москве будет довольно теплым, ожидается до плюс 25 тепла, с 1 сентября начнется похолодание и дожди, к субботе температура опустится до плюс 10, РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:53
2021-08-30T11:53
2021-08-30T11:55
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Начало недели в Москве будет довольно теплым, ожидается до плюс 25 тепла, с 1 сентября начнется похолодание и дожди, к субботе температура опустится до плюс 10, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова."Начало недели в Москве будет довольно теплым, сегодня в городе до плюс 24-26, во вторник до плюс 23-25. Начиная с 1 сентября погода будет портиться, будет облачно и дождь различной интенсивности. Ночью 1 сентября еще достаточно тепло - плюс 14-16, дневная температура значительно понизится - не выше плюс 19-21", - сообщила Позднякова.По словам синоптика, в последующие дни Москва будет находиться в холодной тыловой части циклона, и температура будет понижаться. Так, ночью в четверг температура понизится до плюс 11-13, днем до плюс 14-16, будет плотный северо-западный ветер."В последующие дни понижение температуры продолжится, и к субботе минимальная температура ночью будет порядка плюс 5-10, днем всего плюс 10-15", - добавила синоптик.По словам Поздняковой, на этой неделе без осадков обещает быть только вторник, наиболее интенсивные осадки ожидаются днем 1 сентября и в ночь на 2 сентября. В последующие дни дожди "от интенсивных до умеренных"."Уже без осадков погоды не будет до конца этой недели", - резюмировала она.
https://ria.ru/20210829/osen-1747740663.html
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общество, москва, татьяна позднякова
11:53 30.08.2021 (обновлено: 11:55 30.08.2021)
Синоптик предупредила москвичей о похолодании в ближайшие дни
Начало недели в Москве будет довольно теплым, с 1 сентября начнется похолодание и дожди
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Начало недели в Москве
будет довольно теплым, ожидается до плюс 25 тепла, с 1 сентября начнется похолодание и дожди, к субботе температура опустится до плюс 10, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова
.
"Начало недели в Москве будет довольно теплым, сегодня в городе до плюс 24-26, во вторник до плюс 23-25. Начиная с 1 сентября погода будет портиться, будет облачно и дождь различной интенсивности. Ночью 1 сентября еще достаточно тепло - плюс 14-16, дневная температура значительно понизится - не выше плюс 19-21", - сообщила Позднякова.
По словам синоптика, в последующие дни Москва будет находиться в холодной тыловой части циклона, и температура будет понижаться. Так, ночью в четверг температура понизится до плюс 11-13, днем до плюс 14-16, будет плотный северо-западный ветер.
"В последующие дни понижение температуры продолжится, и к субботе минимальная температура ночью будет порядка плюс 5-10, днем всего плюс 10-15", - добавила синоптик.
По словам Поздняковой, на этой неделе без осадков обещает быть только вторник, наиболее интенсивные осадки ожидаются днем 1 сентября и в ночь на 2 сентября. В последующие дни дожди "от интенсивных до умеренных".
"Уже без осадков погоды не будет до конца этой недели", - резюмировала она.