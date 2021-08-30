https://ria.ru/20210830/pogoda-1747779652.html
Москвичам рассказали, какая погода их ждет в понедельник
Москвичам рассказали, какая погода их ждет в понедельник - РИА Новости, 30.08.2021
Москвичам рассказали, какая погода их ждет в понедельник
Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T08:01
2021-08-30T08:01
2021-08-30T08:01
общество
москва
александр синенков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, за весь день выпадет около 2 миллиметров осадков.Синоптик добавил, что будет дуть восточный ветер, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20210830/morozets-1747773033.html
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общество, москва, александр синенков
Москвичам рассказали, какая погода их ждет в понедельник
Синенков: сегодня в столице облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь