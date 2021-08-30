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Москвичам рассказали, какая погода их ждет в понедельник
Москвичам рассказали, какая погода их ждет в понедельник - РИА Новости, 30.08.2021
Москвичам рассказали, какая погода их ждет в понедельник
Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T08:01
2021-08-30T08:01
общество
москва
александр синенков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, за весь день выпадет около 2 миллиметров осадков.Синоптик добавил, что будет дуть восточный ветер, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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общество, москва, александр синенков
08:01 30.08.2021
 
Москвичам рассказали, какая погода их ждет в понедельник

Синенков: сегодня в столице облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожий на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Прохожий на территории Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Максимальная температура воздуха плюс 22-24, в Подмосковье плюс 20-25", - сказал Синенков.
По его словам, за весь день выпадет около 2 миллиметров осадков.
Синоптик добавил, что будет дуть восточный ветер, 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Иней на листьях - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
03:39
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