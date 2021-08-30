https://ria.ru/20210830/pogoda-1747779652.html

Москвичам рассказали, какая погода их ждет в понедельник

Москвичам рассказали, какая погода их ждет в понедельник - РИА Новости, 30.08.2021

Москвичам рассказали, какая погода их ждет в понедельник

Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T08:01

2021-08-30T08:01

2021-08-30T08:01

общество

москва

александр синенков

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, за весь день выпадет около 2 миллиметров осадков.Синоптик добавил, что будет дуть восточный ветер, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20210830/morozets-1747773033.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, александр синенков