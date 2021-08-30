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В МИД предупредили россиян о возможных трудностях при поездках за рубеж
В МИД предупредили россиян о возможных трудностях при поездках за рубеж - РИА Новости, 30.08.2021
В МИД предупредили россиян о возможных трудностях при поездках за рубеж
Все, кто принимает решение о выезде за рубеж, должны быть готовы к определенным трудностям, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T09:33
2021-08-30T09:33
2021-08-30T10:09
григорий лукьянцев
россия
политика
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Все, кто принимает решение о выезде за рубеж, должны быть готовы к определенным трудностям, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев."Поскольку все-таки решение о поездке в отпуск в ту или иную страну - это в общем осознанный и самостоятельный выбор наших граждан, ограничивать его мы тоже не можем. Но, естественно, все, кто принимает решение о выезде по частным делам, в отпуск за рубеж, должны быть готовы к тому, что могут возникнуть определенные трудности", - сказал Лукьянцев.Дипломат также подчеркнул, что МИД РФ регулярно размещает на своем сайте и сайтах загранучреждений информацию об особенностях ситуации в той или иной стране, связанной с угрозой коронавирусной инфекции, с ограничительными мерами, которые вводятся в тех или иных странах.Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>
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григорий лукьянцев, россия, политика
09:33 30.08.2021 (обновлено: 10:09 30.08.2021)
В МИД предупредили россиян о возможных трудностях при поездках за рубеж
МИД: все, кто принимает решение о выезде за рубеж, должны быть готовы к трудностям