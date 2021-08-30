https://ria.ru/20210830/poezdka-1747786367.html

В МИД предупредили россиян о возможных трудностях при поездках за рубеж

В МИД предупредили россиян о возможных трудностях при поездках за рубеж - РИА Новости, 30.08.2021

В МИД предупредили россиян о возможных трудностях при поездках за рубеж

Все, кто принимает решение о выезде за рубеж, должны быть готовы к определенным трудностям, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T09:33

2021-08-30T09:33

2021-08-30T10:09

григорий лукьянцев

россия

политика

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Все, кто принимает решение о выезде за рубеж, должны быть готовы к определенным трудностям, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев."Поскольку все-таки решение о поездке в отпуск в ту или иную страну - это в общем осознанный и самостоятельный выбор наших граждан, ограничивать его мы тоже не можем. Но, естественно, все, кто принимает решение о выезде по частным делам, в отпуск за рубеж, должны быть готовы к тому, что могут возникнуть определенные трудности", - сказал Лукьянцев.Дипломат также подчеркнул, что МИД РФ регулярно размещает на своем сайте и сайтах загранучреждений информацию об особенностях ситуации в той или иной стране, связанной с угрозой коронавирусной инфекции, с ограничительными мерами, которые вводятся в тех или иных странах.Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>

https://ria.ru/20210830/okhota-1747774846.html

россия

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григорий лукьянцев, россия, политика