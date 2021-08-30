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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
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Подготовку Калужской области к отопительному сезону завершат до 15 сентября
Подготовку Калужской области к отопительному сезону завершат до 15 сентября - РИА Новости, 30.08.2021
Подготовку Калужской области к отопительному сезону завершат до 15 сентября
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил завершить подготовку к отопительному сезону до 15 сентября, на данный момент готовность региона составляет... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:43
2021-08-30T12:43
калужская область
общество
калужская область
жкх
владислав шапша
россия
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КАЛУГА, 30 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил завершить подготовку к отопительному сезону до 15 сентября, на данный момент готовность региона составляет 91,2%, сообщает областное правительство.В понедельник на заседании правительства Калужской области Шапша попросил доложить ему о ходе подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду, отметив, что это "жизненно важный вопрос". По словам губернатора, в этом году в регионе были предусмотрены средства на модернизацию котельных, на ремонт сетей, на формирование запаса материально-технических ресурсов.На заседании сообщалось, что на подготовку объектов к осенне-зимнему периоду из бюджетов всех уровней были выделены 671,4 миллиона рублей, в том числе из бюджета области - 204 миллиона рублей."Прошу все необходимые мероприятия завершить до 15 сентября. Все замечания устранить, муниципальным образованиям получить паспорта готовности и на особом контроле держать ситуацию с недопущением роста задолженности за потребленные ресурсы", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
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общество, калужская область, жкх, владислав шапша, россия
12:43 30.08.2021
 
Подготовку Калужской области к отопительному сезону завершат до 15 сентября

Глава Калужской области поручил завершить подготовку к отопительному сезону до 15 сентября

© Fotolia / vlad_imir Радиатор отопления
Радиатор отопления - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Fotolia / vlad_imir
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КАЛУГА, 30 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил завершить подготовку к отопительному сезону до 15 сентября, на данный момент готовность региона составляет 91,2%, сообщает областное правительство.
В понедельник на заседании правительства Калужской области Шапша попросил доложить ему о ходе подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду, отметив, что это "жизненно важный вопрос". По словам губернатора, в этом году в регионе были предусмотрены средства на модернизацию котельных, на ремонт сетей, на формирование запаса материально-технических ресурсов.
"По информации министра строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслава Лежнина, в настоящее время подготовлено 91,5% жилищного фонда, 96,4% котельных, 96,9% тепловых сетей, 93,1% водопроводных сетей. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в целом по основным показателям составляет 91,2%", - говорится в сообщении. При этом, отметил министр, в некоторых муниципальных образованиях работу по подготовке к холодам надо усилить.
На заседании сообщалось, что на подготовку объектов к осенне-зимнему периоду из бюджетов всех уровней были выделены 671,4 миллиона рублей, в том числе из бюджета области - 204 миллиона рублей.
"Прошу все необходимые мероприятия завершить до 15 сентября. Все замечания устранить, муниципальным образованиям получить паспорта готовности и на особом контроле держать ситуацию с недопущением роста задолженности за потребленные ресурсы", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
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Калужская областьОбществоКалужская областьЖКХВладислав ШапшаРоссия
 
 
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