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Подготовку Калужской области к отопительному сезону завершат до 15 сентября

Подготовку Калужской области к отопительному сезону завершат до 15 сентября - РИА Новости, 30.08.2021

Подготовку Калужской области к отопительному сезону завершат до 15 сентября

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил завершить подготовку к отопительному сезону до 15 сентября, на данный момент готовность региона составляет... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:43

2021-08-30T12:43

2021-08-30T12:43

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калужская область

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владислав шапша

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КАЛУГА, 30 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил завершить подготовку к отопительному сезону до 15 сентября, на данный момент готовность региона составляет 91,2%, сообщает областное правительство.В понедельник на заседании правительства Калужской области Шапша попросил доложить ему о ходе подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду, отметив, что это "жизненно важный вопрос". По словам губернатора, в этом году в регионе были предусмотрены средства на модернизацию котельных, на ремонт сетей, на формирование запаса материально-технических ресурсов.На заседании сообщалось, что на подготовку объектов к осенне-зимнему периоду из бюджетов всех уровней были выделены 671,4 миллиона рублей, в том числе из бюджета области - 204 миллиона рублей."Прошу все необходимые мероприятия завершить до 15 сентября. Все замечания устранить, муниципальным образованиям получить паспорта готовности и на особом контроле держать ситуацию с недопущением роста задолженности за потребленные ресурсы", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20210827/tsentralnyy-1747586885.html

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общество, калужская область, жкх, владислав шапша, россия