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На выплаты пенсионерам выделят более 450 миллиардов рублей
На выплаты пенсионерам выделят более 450 миллиардов рублей - РИА Новости, 30.08.2021
На выплаты пенсионерам выделят более 450 миллиардов рублей
Правительство РФ по итогам встречи президента Владимира Путина с "Единой Россией" выделит на выплаты пенсионерам более 450 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:07
2021-08-30T13:07
общество
владимир путин
михаил мишустин
пенсионеры
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Правительство РФ по итогам встречи президента Владимира Путина с "Единой Россией" выделит на выплаты пенсионерам более 450 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Вопрос, который президент поднял на съезде "Единой России" о поддержке граждан старшего поколения. Глава государства поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем, кто уже оформил пенсию. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры. Всего на такие цели правительство выделит более 454 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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общество, владимир путин, михаил мишустин, пенсионеры, россия
13:07 30.08.2021
 
На выплаты пенсионерам выделят более 450 миллиардов рублей

Премьер Мишустин: на выплаты пенсионерам выделят более 450 миллиардов рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Правительство РФ по итогам встречи президента Владимира Путина с "Единой Россией" выделит на выплаты пенсионерам более 450 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Вопрос, который президент поднял на съезде "Единой России" о поддержке граждан старшего поколения. Глава государства поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем, кто уже оформил пенсию. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры. Всего на такие цели правительство выделит более 454 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Сотрудница Почты России выдает пенсию - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
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Голикова рассказала о порядке получения пенсионерами единовременной выплаты
 
ОбществоВладимир ПутинМихаил МишустинПенсионерыРоссия
 
 
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