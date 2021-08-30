https://ria.ru/20210830/pensionery-1747819572.html

На выплаты пенсионерам выделят более 450 миллиардов рублей

На выплаты пенсионерам выделят более 450 миллиардов рублей - РИА Новости, 30.08.2021

На выплаты пенсионерам выделят более 450 миллиардов рублей

Правительство РФ по итогам встречи президента Владимира Путина с "Единой Россией" выделит на выплаты пенсионерам более 450 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T13:07

2021-08-30T13:07

2021-08-30T13:07

общество

владимир путин

михаил мишустин

пенсионеры

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Правительство РФ по итогам встречи президента Владимира Путина с "Единой Россией" выделит на выплаты пенсионерам более 450 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Вопрос, который президент поднял на съезде "Единой России" о поддержке граждан старшего поколения. Глава государства поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем, кто уже оформил пенсию. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры. Всего на такие цели правительство выделит более 454 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

https://ria.ru/20210830/pensionery-1747815887.html

россия

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общество, владимир путин, михаил мишустин, пенсионеры, россия