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Мишустин потребовал, чтобы пенсионеры получили выплаты как можно быстрее
Мишустин потребовал, чтобы пенсионеры получили выплаты как можно быстрее - РИА Новости, 30.08.2021
Мишустин потребовал, чтобы пенсионеры получили выплаты как можно быстрее
Надо, чтобы пенсионеры получили выплаты без дополнительных формальностей, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:59
2021-08-30T12:59
2021-08-30T13:08
общество
михаил мишустин
пенсионеры
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Надо, чтобы пенсионеры получили выплаты без дополнительных формальностей, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч). Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что на эти выплаты понадобится порядка 500 миллиардов рублей.
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общество, михаил мишустин, пенсионеры, россия
12:59 30.08.2021 (обновлено: 13:08 30.08.2021)
Мишустин потребовал, чтобы пенсионеры получили выплаты как можно быстрее
Премьер Мишустин: надо, чтобы пенсионеры получили выплаты без лишних формальностей