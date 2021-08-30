https://ria.ru/20210830/pensionery-1747818318.html

Мишустин потребовал, чтобы пенсионеры получили выплаты как можно быстрее

Мишустин потребовал, чтобы пенсионеры получили выплаты как можно быстрее - РИА Новости, 30.08.2021

Мишустин потребовал, чтобы пенсионеры получили выплаты как можно быстрее

Надо, чтобы пенсионеры получили выплаты без дополнительных формальностей, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:59

2021-08-30T12:59

2021-08-30T13:08

общество

михаил мишустин

пенсионеры

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Надо, чтобы пенсионеры получили выплаты без дополнительных формальностей, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч). Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что на эти выплаты понадобится порядка 500 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210824/er-1747099546.html

россия

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2021

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общество, михаил мишустин, пенсионеры, россия