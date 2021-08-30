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Голикова рассказала о порядке получения пенсионерами единовременной выплаты
Голикова рассказала о порядке получения пенсионерами единовременной выплаты - РИА Новости, 30.08.2021
Голикова рассказала о порядке получения пенсионерами единовременной выплаты
После встречи президента РФ Владимира Путина с "Единой Россией" проработан механизм единовременных выплат пенсионерам, помощь получат около 43 миллионов... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:45
2021-08-30T13:02
общество
единая россия
татьяна голикова
пенсионеры
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. После встречи президента РФ Владимира Путина с "Единой Россией" проработан механизм единовременных выплат пенсионерам, помощь получат около 43 миллионов человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она сообщила, что по поручению президента на прошлой неделе состоялось совещание "Единой России" с Минтрудом, на котором был детально проработан механизм предоставления такой выплаты, в частности, представителями ЕР были высказаны свои предложения."Что уже сделано: Пенсионным фондом по результатам этой встречи, этого совещания реализованы необходимые обновления информационной системы, чтобы обеспечить простое предоставление выплаты без сбора заявок, дополнительных заявлений, по принципам социального казначейства так, как до этого мы осуществляли выплаты детям, и так, как поручал президент страны", - сказала Голикова в ходе совещания председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, по ее словам, позволит поддержать доходы более 43 миллионов граждан. "Помощь получат все получатели пенсий, как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца", - пояснила она."Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг. Выплата единовременной помощи в один день - это уже сложившаяся, отработанная практика, и 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллиона человек", - сказала Голикова на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами."Еще 12,7 миллиона человек, которые получают пенсии на дому, через "Почту России" или других доставщиков, получат (выплату - ред.) одновременно с пенсией. Важно, что единовременные социальные выплаты не будут учитываться в доходе семьи и не повлияют на предоставление других мер поддержки", - добавила она.
https://ria.ru/20210827/vyplata-1747585238.html
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общество, единая россия, татьяна голикова, пенсионеры, россия
12:45 30.08.2021 (обновлено: 13:02 30.08.2021)
 
Голикова рассказала о порядке получения пенсионерами единовременной выплаты

Голикова рассказала о порядке получения пенсионерами выплаты в десять тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница "Почты России" выдает пенсию
Сотрудница Почты России выдает пенсию - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. После встречи президента РФ Владимира Путина с "Единой Россией" проработан механизм единовременных выплат пенсионерам, помощь получат около 43 миллионов человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она сообщила, что по поручению президента на прошлой неделе состоялось совещание "Единой России" с Минтрудом, на котором был детально проработан механизм предоставления такой выплаты, в частности, представителями ЕР были высказаны свои предложения.
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"Что уже сделано: Пенсионным фондом по результатам этой встречи, этого совещания реализованы необходимые обновления информационной системы, чтобы обеспечить простое предоставление выплаты без сбора заявок, дополнительных заявлений, по принципам социального казначейства так, как до этого мы осуществляли выплаты детям, и так, как поручал президент страны", - сказала Голикова в ходе совещания председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, по ее словам, позволит поддержать доходы более 43 миллионов граждан. "Помощь получат все получатели пенсий, как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца", - пояснила она.
"Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг. Выплата единовременной помощи в один день - это уже сложившаяся, отработанная практика, и 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллиона человек", - сказала Голикова на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
"Еще 12,7 миллиона человек, которые получают пенсии на дому, через "Почту России" или других доставщиков, получат (выплату - ред.) одновременно с пенсией. Важно, что единовременные социальные выплаты не будут учитываться в доходе семьи и не повлияют на предоставление других мер поддержки", - добавила она.
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ОбществоЕдиная РоссияТатьяна ГоликоваПенсионерыРоссия
 
 
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