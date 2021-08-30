https://ria.ru/20210830/ovchinnikov-1747905769.html

Мишустин назвал смерть журналиста Овчинникова невосполнимой потерей

Мишустин назвал смерть журналиста Овчинникова невосполнимой потерей - РИА Новости, 30.08.2021

Мишустин назвал смерть журналиста Овчинникова невосполнимой потерей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста-международника, обозревателя "Российской газеты" Всеволода... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T22:20

2021-08-30T22:20

2021-08-30T22:58

общество

япония

великобритания

михаил мишустин

россия

всеволод овчинников

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста-международника, обозревателя "Российской газеты" Всеволода Овчинникова, отметив, что его уход является невосполнимой потерей для журналистики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Ранее сообщалось, что советский журналист-международник, обозреватель "Российской газеты" Всеволод Овчинников умер на 95-м году жизни.Премьер-министр также отметил, что Овчинников был выдающимся писателем и публицистом, легендой международной журналистики, открывшей миллионам людей Восток и Запад. Мишустин подчеркнул, что журналист всегда стремился донести до читателей свою точку зрения, "обращался к каждому со своими мыслями и размышлениями"."Уникальные репортажи Всеволода Овчинникова из Китая, Японии, Великобритании, замечательные книги, авторские колонки, статьи всегда становились событием", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20210801/zhurfak-1743836897.html

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великобритания

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общество, япония, великобритания, михаил мишустин, россия, всеволод овчинников