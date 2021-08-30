22:20 30.08.2021 (обновлено: 22:58 30.08.2021)
Мишустин назвал смерть журналиста Овчинникова невосполнимой потерей
Мишустин: смерть советского журналиста Овчинникова - невосполнимая потеря для журналистики
© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкПолитический обозреватель Всеволод Овчинников
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста-международника, обозревателя "Российской газеты" Всеволода Овчинникова, отметив, что его уход является невосполнимой потерей для журналистики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Ранее сообщалось, что советский журналист-международник, обозреватель "Российской газеты" Всеволод Овчинников умер на 95-м году жизни.
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"Уход из жизни талантливого человека – всегда большое горе. А когда уходят люди такого масштаба, как Всеволод Владимирович Овчинников, – это огромная, невосполнимая потеря для журналистики, родных и близких. Для всех нас", - говорится в телеграмме.
Премьер-министр также отметил, что Овчинников был выдающимся писателем и публицистом, легендой международной журналистики, открывшей миллионам людей Восток и Запад. Мишустин подчеркнул, что журналист всегда стремился донести до читателей свою точку зрения, "обращался к каждому со своими мыслями и размышлениями".
"Уникальные репортажи Всеволода Овчинникова из Китая, Японии, Великобритании, замечательные книги, авторские колонки, статьи всегда становились событием", - подчеркнул Мишустин.