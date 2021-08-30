https://ria.ru/20210830/nenadezhnost-1747825303.html

Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров

Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров - РИА Новости, 30.08.2021

Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров

Запад пытается затормозить развитие России, государство будет оставаться открытой к взаимовыгодным кооперационным связям и инвестсотрудничеству, но при этом... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T13:34

2021-08-30T13:34

2021-08-30T14:15

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746353346_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_b72c21a61a99f199d1d9e697681a9079.jpg

ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Запад пытается затормозить развитие России, государство будет оставаться открытой к взаимовыгодным кооперационным связям и инвестсотрудничеству, но при этом будет иметь про запас собственные ресурсы, потому что западные партнеры показали ненадежность в отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам министра, Россия на протяжении последних 20 лет обрела самостоятельность и вернула себе свое достоинство, однако это "далеко не всем нравится"."Потому что наши западные коллеги привыкли руководить всем миром уже практически 500 лет. И вдруг появилась новая тенденция по утверждению не однополярного, а многополярного миропорядка, поскольку растут и быстро развиваются новые центры экономического развития, центры финансовой мощи, а с этим приходит и политическое влияние, достаточно упомянуть наших по-настоящему стратегических партнеров, как Китайская Народная Республика, Индия", - сказал министр на встрече с волгоградской общественностью и молодежью."Наши западные коллеги пытаются наше движение затормозить, выискивают любые поводы для того, чтобы объявить односторонние незаконные санкции. Задолго до того, что произошло на Украине и до референдума, по итогам которого крымчане вернулись в Россию, Запад пытался выстраивать ограничители в свои отношения с нами в надежде нас притормозить, поэтому у нас никаких иллюзий нет", - отметил глава МИД РФ."Мы давно сделали вывод, что полагаться нужно, прежде всего, на свои силы, и в стратегических отраслях, и касающихся военно-промышленного комплекса, и в стратегических областях гражданского развития нашей экономики мы должны полагаться только на себя. Будем оставаться открыты к взаимовыгодным кооперационным связям, инвестиционному сотрудничеству, но всегда имея про запас собственные ресурсы, потому что западные коллеги показали свою ненадежность и свою готовность ради геополитических выигрышей... грубо нарушать международное право", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20210812/lavrov-1745481511.html

https://ria.ru/20210825/fond-1747127333.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров