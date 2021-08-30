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Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров
Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров - РИА Новости, 30.08.2021
Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров
Запад пытается затормозить развитие России, государство будет оставаться открытой к взаимовыгодным кооперационным связям и инвестсотрудничеству, но при этом... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:34
2021-08-30T14:15
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Запад пытается затормозить развитие России, государство будет оставаться открытой к взаимовыгодным кооперационным связям и инвестсотрудничеству, но при этом будет иметь про запас собственные ресурсы, потому что западные партнеры показали ненадежность в отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам министра, Россия на протяжении последних 20 лет обрела самостоятельность и вернула себе свое достоинство, однако это "далеко не всем нравится"."Потому что наши западные коллеги привыкли руководить всем миром уже практически 500 лет. И вдруг появилась новая тенденция по утверждению не однополярного, а многополярного миропорядка, поскольку растут и быстро развиваются новые центры экономического развития, центры финансовой мощи, а с этим приходит и политическое влияние, достаточно упомянуть наших по-настоящему стратегических партнеров, как Китайская Народная Республика, Индия", - сказал министр на встрече с волгоградской общественностью и молодежью."Наши западные коллеги пытаются наше движение затормозить, выискивают любые поводы для того, чтобы объявить односторонние незаконные санкции. Задолго до того, что произошло на Украине и до референдума, по итогам которого крымчане вернулись в Россию, Запад пытался выстраивать ограничители в свои отношения с нами в надежде нас притормозить, поэтому у нас никаких иллюзий нет", - отметил глава МИД РФ."Мы давно сделали вывод, что полагаться нужно, прежде всего, на свои силы, и в стратегических отраслях, и касающихся военно-промышленного комплекса, и в стратегических областях гражданского развития нашей экономики мы должны полагаться только на себя. Будем оставаться открыты к взаимовыгодным кооперационным связям, инвестиционному сотрудничеству, но всегда имея про запас собственные ресурсы, потому что западные коллеги показали свою ненадежность и свою готовность ради геополитических выигрышей... грубо нарушать международное право", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20210812/lavrov-1745481511.html
https://ria.ru/20210825/fond-1747127333.html
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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
13:34 30.08.2021 (обновлено: 14:15 30.08.2021)
 
Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия открыта к сотрудничеству, но держит в уме ненадежность Запада

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Запад пытается затормозить развитие России, государство будет оставаться открытой к взаимовыгодным кооперационным связям и инвестсотрудничеству, но при этом будет иметь про запас собственные ресурсы, потому что западные партнеры показали ненадежность в отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра, Россия на протяжении последних 20 лет обрела самостоятельность и вернула себе свое достоинство, однако это "далеко не всем нравится".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Индии Субраманияном Джайшанкаром - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 14:19
Лавров рассказал, почему Запад "наказывает" Россию
"Потому что наши западные коллеги привыкли руководить всем миром уже практически 500 лет. И вдруг появилась новая тенденция по утверждению не однополярного, а многополярного миропорядка, поскольку растут и быстро развиваются новые центры экономического развития, центры финансовой мощи, а с этим приходит и политическое влияние, достаточно упомянуть наших по-настоящему стратегических партнеров, как Китайская Народная Республика, Индия", - сказал министр на встрече с волгоградской общественностью и молодежью.
"Наши западные коллеги пытаются наше движение затормозить, выискивают любые поводы для того, чтобы объявить односторонние незаконные санкции. Задолго до того, что произошло на Украине и до референдума, по итогам которого крымчане вернулись в Россию, Запад пытался выстраивать ограничители в свои отношения с нами в надежде нас притормозить, поэтому у нас никаких иллюзий нет", - отметил глава МИД РФ.
"Мы давно сделали вывод, что полагаться нужно, прежде всего, на свои силы, и в стратегических отраслях, и касающихся военно-промышленного комплекса, и в стратегических областях гражданского развития нашей экономики мы должны полагаться только на себя. Будем оставаться открыты к взаимовыгодным кооперационным связям, инвестиционному сотрудничеству, но всегда имея про запас собственные ресурсы, потому что западные коллеги показали свою ненадежность и свою готовность ради геополитических выигрышей... грубо нарушать международное право", - добавил Лавров.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 03:32
Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
 
РоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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