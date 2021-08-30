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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/nebenzya-1747906974.html
Небензя объяснил, почему Россия воздержалась при голосовании по Афганистану
Небензя объяснил, почему Россия воздержалась при голосовании по Афганистану - РИА Новости, 31.08.2021
Небензя объяснил, почему Россия воздержалась при голосовании по Афганистану
Россия воздержалась при голосовании по резолюции СБ ООН по Афганистану, так как ее авторы не учли ряд озабоченностей Москвы – в частности, в документе не... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-30T22:43
2021-08-31T00:02
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
совет безопасности оон
россия
василий небензя
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ООН, 30 авг – РИА Новости. Россия воздержалась при голосовании по резолюции СБ ООН по Афганистану, так как ее авторы не учли ряд озабоченностей Москвы – в частности, в документе не упоминается необходимость борьбы с ИГ*, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.В понедельник Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, призывающую движение "Талибан"* исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана. За резолюцию проголосовали 13 государств, РФ и Китай воздержались."Мы были вынуждены воздержаться при голосовании по проекту резолюции Совета безопасности по Афганистану. Сделали это по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей", - сказал Небензя."Во-первых, несмотря на то, что резолюция была предложена на фоне чудовищного теракта, авторы категорически отказались упоминать в пассаже по борьбе с терроризмом международно признанную террористической организацией ИГИЛ* и Исламское движение восточного Пакистана*", - указал он.По его словам, Москва видит в этом "нежелание признавать очевидное и стремление делить террористов на своих и чужих".Как указал Небензя, попытки "затушевывать" террористические угрозы, исходящие от этих группировок, неприемлемы."Во-вторых, в ходе переговоров мы подчеркивали недопустимость негативных последствий эвакуации квалифицированных афганских кадров для социально-экономического положения Афганистана. В условиях "утечки мозгов" страна не сможет достичь целей устойчивого развития. Эти важные для самого афганского народа элементы освещения в тексте не получили", - указал постпред.Кроме того, как указал Небензя, авторы резолюции проигнорировали предложения России включить в документ "констатацию пагубного влияния заморозки афганских финансовых активов на экономическую и гуманитарную ситуацию в стране, а также императив оказания гуманитарного содействия Афганистану в строгом соответствии с руководящими принципами ООН".*Террористические организации, запрещенные в России
https://ria.ru/20210828/afganistan-1747687069.html
https://ria.ru/20210828/afganistan-1747678396.html
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в мире, афганистан, совет безопасности оон, россия, василий небензя
22:43 30.08.2021 (обновлено: 00:02 31.08.2021)
 
Небензя объяснил, почему Россия воздержалась при голосовании по Афганистану

Небензя: Россия воздержалась при голосовании в ОНН по Афганистану

© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Брайан Смит
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ООН, 30 авг – РИА Новости. Россия воздержалась при голосовании по резолюции СБ ООН по Афганистану, так как ее авторы не учли ряд озабоченностей Москвы – в частности, в документе не упоминается необходимость борьбы с ИГ*, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В понедельник Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, призывающую движение "Талибан"* исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана. За резолюцию проголосовали 13 государств, РФ и Китай воздержались.
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"Мы были вынуждены воздержаться при голосовании по проекту резолюции Совета безопасности по Афганистану. Сделали это по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей", - сказал Небензя.
"Во-первых, несмотря на то, что резолюция была предложена на фоне чудовищного теракта, авторы категорически отказались упоминать в пассаже по борьбе с терроризмом международно признанную террористической организацией ИГИЛ* и Исламское движение восточного Пакистана*", - указал он.
По его словам, Москва видит в этом "нежелание признавать очевидное и стремление делить террористов на своих и чужих".
Как указал Небензя, попытки "затушевывать" террористические угрозы, исходящие от этих группировок, неприемлемы.
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"Во-вторых, в ходе переговоров мы подчеркивали недопустимость негативных последствий эвакуации квалифицированных афганских кадров для социально-экономического положения Афганистана. В условиях "утечки мозгов" страна не сможет достичь целей устойчивого развития. Эти важные для самого афганского народа элементы освещения в тексте не получили", - указал постпред.
Кроме того, как указал Небензя, авторы резолюции проигнорировали предложения России включить в документ "констатацию пагубного влияния заморозки афганских финансовых активов на экономическую и гуманитарную ситуацию в стране, а также императив оказания гуманитарного содействия Афганистану в строгом соответствии с руководящими принципами ООН".
*Террористические организации, запрещенные в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанСовет Безопасности ООНРоссияВасилий Небензя
 
 
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