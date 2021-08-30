https://ria.ru/20210830/nauka-1747809876.html
Названа причина сбоев в работе компьютера модуля "Наука"
Названа причина сбоев в работе компьютера модуля "Наука" - РИА Новости, 30.08.2021
Названа причина сбоев в работе компьютера модуля "Наука"
Самые старые блоки системы управления модулем "Наука", недавно причалившего к МКС, были сделаны в 1980-1990-е, с этим связаны определенные проблемы, рассказал в РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:01
2021-08-30T12:01
2021-08-30T12:11
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
советский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743499494_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e05d46566e78f8b11dcd68a2062c8ff2.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Самые старые блоки системы управления модулем "Наука", недавно причалившего к МКС, были сделаны в 1980-1990-е, с этим связаны определенные проблемы, рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев."Все усложняло еще и то, что в модуле стояла старая система управления, которая и так работала с трудом в первые сутки… Я был действующим космонавтом, когда использовали такие машины. Самые старые блоки системы управления "Наукой" были изготовлены в Советском Союзе в 1986-1990 годах", - рассказал он.Модуль "Наука" был добавлен в состав МКС в июле. "Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева >>
советский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743499494_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cf49d9f75ccfc1a5399b33b6691b617.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), советский
12:01 30.08.2021 (обновлено: 12:11 30.08.2021)
Названа причина сбоев в работе компьютера модуля "Наука"
Генконструктор: причина сбоев в "Науке" связана со старыми блоками системы управления