https://ria.ru/20210830/nauka-1747809876.html

Названа причина сбоев в работе компьютера модуля "Наука"

Названа причина сбоев в работе компьютера модуля "Наука" - РИА Новости, 30.08.2021

Названа причина сбоев в работе компьютера модуля "Наука"

Самые старые блоки системы управления модулем "Наука", недавно причалившего к МКС, были сделаны в 1980-1990-е, с этим связаны определенные проблемы, рассказал в РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:01

2021-08-30T12:01

2021-08-30T12:11

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

советский

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Самые старые блоки системы управления модулем "Наука", недавно причалившего к МКС, были сделаны в 1980-1990-е, с этим связаны определенные проблемы, рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев."Все усложняло еще и то, что в модуле стояла старая система управления, которая и так работала с трудом в первые сутки… Я был действующим космонавтом, когда использовали такие машины. Самые старые блоки системы управления "Наукой" были изготовлены в Советском Союзе в 1986-1990 годах", - рассказал он.Модуль "Наука" был добавлен в состав МКС в июле. "Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева >>

советский

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), советский