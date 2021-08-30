https://ria.ru/20210830/nauka-1747800454.html

Генконструктор прокомментировал отказы систем на модуле "Наука"

Генконструктор прокомментировал отказы систем на модуле "Наука" - РИА Новости, 30.08.2021

Генконструктор прокомментировал отказы систем на модуле "Наука"

Все отказы оборудования, произошедшие на модуле "Наука" во время его полета к МКС, были неожиданными для специалистов и носили серьезный характер, заявил в... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:15

2021-08-30T11:15

2021-08-30T11:15

ркк "энергия"

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Все отказы оборудования, произошедшие на модуле "Наука" во время его полета к МКС, были неожиданными для специалистов и носили серьезный характер, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев."Они все были в разряде нерасчетных нештатных ситуаций, все были неожиданными", - сказал Соловьев."Перечень возникших в ходе автономного полета многофункционального лабораторного модуля "Наука" нештатных ситуаций, к сожалению, оказался достаточно обширным", - сказал Соловьев."Если говорить без конкретики, то у нас возникли проблемы двух типов: с топливной системой и датчиками. Третья проблема, связанная с программным обеспечением, возникла уже после стыковки", - добавил он.Он рассказал, что из-за проблемы с клапаном в топливной системе возникли сложности с использованием топлива, хотя удалось сохранить возможность проведения маневров модуля. Помимо того, отказали датчики инфракрасной вертикали, отвечающие за ориентацию модуля, поэтому пришлось использовать другие возможности ориентации - звездные датчики. А сбой в программном обеспечении привел к срабатыванию двигателей модуля "Наука", когда он уже находился в составе МКС."Все, что происходило с запасами топлива и программным обеспечением, это достаточно серьезные нештатные ситуации", - добавил Соловьев.Модуль "Наука" был запущен в космос 21 июля и причалил к МКС 29 числа. Во время полета на "Науке" произошел ряд отказов систем, которые были успешно парированы наземными специалистами.Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева >>

https://ria.ru/20210830/nauka-1747784155.html

https://ria.ru/20210814/nauka-1745717294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия