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Генконструктор прокомментировал отказы систем на модуле "Наука"
Генконструктор прокомментировал отказы систем на модуле "Наука" - РИА Новости, 30.08.2021
Генконструктор прокомментировал отказы систем на модуле "Наука"
Все отказы оборудования, произошедшие на модуле "Наука" во время его полета к МКС, были неожиданными для специалистов и носили серьезный характер, заявил в... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:15
2021-08-30T11:15
ркк "энергия"
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Все отказы оборудования, произошедшие на модуле "Наука" во время его полета к МКС, были неожиданными для специалистов и носили серьезный характер, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев."Они все были в разряде нерасчетных нештатных ситуаций, все были неожиданными", - сказал Соловьев."Перечень возникших в ходе автономного полета многофункционального лабораторного модуля "Наука" нештатных ситуаций, к сожалению, оказался достаточно обширным", - сказал Соловьев."Если говорить без конкретики, то у нас возникли проблемы двух типов: с топливной системой и датчиками. Третья проблема, связанная с программным обеспечением, возникла уже после стыковки", - добавил он.Он рассказал, что из-за проблемы с клапаном в топливной системе возникли сложности с использованием топлива, хотя удалось сохранить возможность проведения маневров модуля. Помимо того, отказали датчики инфракрасной вертикали, отвечающие за ориентацию модуля, поэтому пришлось использовать другие возможности ориентации - звездные датчики. А сбой в программном обеспечении привел к срабатыванию двигателей модуля "Наука", когда он уже находился в составе МКС."Все, что происходило с запасами топлива и программным обеспечением, это достаточно серьезные нештатные ситуации", - добавил Соловьев.Модуль "Наука" был запущен в космос 21 июля и причалил к МКС 29 числа. Во время полета на "Науке" произошел ряд отказов систем, которые были успешно парированы наземными специалистами.Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210830/nauka-1747784155.html
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ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
11:15 30.08.2021
 
Генконструктор прокомментировал отказы систем на модуле "Наука"

Генконструктор Соловьев: отказы систем на модуле "Наука" были неожиданными и серьезными

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Все отказы оборудования, произошедшие на модуле "Наука" во время его полета к МКС, были неожиданными для специалистов и носили серьезный характер, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.
"Они все были в разряде нерасчетных нештатных ситуаций, все были неожиданными", - сказал Соловьев.
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
09:15Хочу стать космонавтом
В модуле "Наука" на МКС начался первый научный эксперимент
"Перечень возникших в ходе автономного полета многофункционального лабораторного модуля "Наука" нештатных ситуаций, к сожалению, оказался достаточно обширным", - сказал Соловьев.
"Если говорить без конкретики, то у нас возникли проблемы двух типов: с топливной системой и датчиками. Третья проблема, связанная с программным обеспечением, возникла уже после стыковки", - добавил он.
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 03:06Наука
Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
Он рассказал, что из-за проблемы с клапаном в топливной системе возникли сложности с использованием топлива, хотя удалось сохранить возможность проведения маневров модуля. Помимо того, отказали датчики инфракрасной вертикали, отвечающие за ориентацию модуля, поэтому пришлось использовать другие возможности ориентации - звездные датчики. А сбой в программном обеспечении привел к срабатыванию двигателей модуля "Наука", когда он уже находился в составе МКС.
"Все, что происходило с запасами топлива и программным обеспечением, это достаточно серьезные нештатные ситуации", - добавил Соловьев.
Модуль "Наука" был запущен в космос 21 июля и причалил к МКС 29 числа. Во время полета на "Науке" произошел ряд отказов систем, которые были успешно парированы наземными специалистами.
Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева >>
МЛМ Наука: как устроен новый модуль российской части МКС
21 июля, 16:42Инфографика
МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС
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