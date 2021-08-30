https://ria.ru/20210830/narusheniya-1747869982.html

Движение "Голос"* публикует фейки о нарушениях в России, заявили в Госдуме

Движение "Голос"* публикует фейки о нарушениях в России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.08.2021

Движение "Голос"* публикует фейки о нарушениях в России, заявили в Госдуме

Движение "Голос"*, внесенное в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов, публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:42

2021-08-30T17:42

2021-08-30T17:42

общество

госдума рф

выборы в государственную думу

"голос"

василий пискарев

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Движение "Голос"*, внесенное в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов, публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан в преддверии сентябрьских выборов в России, заявил в понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.Выступая с докладом на заседании "круглого стола" в Общественной палате РФ, Пискарев отметил, что "комиссия фиксирует регулярность, с которой западные структуры эксплуатируют тему якобы имеющих место нарушений демократических прав в преддверии выборов в России". Также с их стороны, добавил депутат, звучат призывы упразднить российское законодательство о противодействии экстремизму, терроризму, а также о нежелательных организациях и деятельности иноагентов.По словам главы думской комиссии, подобные мероприятия в этом году были проведены, например, Форумом свободной России, Фондом Бориса Немцова, при поддержке зарубежных НПО - Фонда Дома прав человека, Платформы гражданской солидарности, "Международной амнистии" и Human Rights Watch, а также целого ряда государств - Австралии, Канады, США, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Чехии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Украины.Как отметил депутат ГД, подобные мероприятия, в ходе которых в информационное пространство вбрасывается однобоко представленная и тенденциозно подобранная информация, создают основу для создания в зарубежных СМИ и СМИ-иноагентах контента, дискредитирующего выборы в России, и преследуют цель повлиять на их результат.Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр Минюста РФ для незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте ведомства. Там отмечалось, что движение финансировала гражданка Армении.* Организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210803/vybory-1744212330.html

https://ria.ru/20210809/vybory-1745014783.html

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общество, госдума рф, выборы в государственную думу, "голос", василий пискарев, россия