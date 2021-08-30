https://ria.ru/20210830/narusheniya-1747869982.html
Движение "Голос"* публикует фейки о нарушениях в России, заявили в Госдуме
Движение "Голос"* публикует фейки о нарушениях в России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.08.2021
Движение "Голос"* публикует фейки о нарушениях в России, заявили в Госдуме
Движение "Голос"*, внесенное в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов, публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:42
2021-08-30T17:42
2021-08-30T17:42
общество
госдума рф
выборы в государственную думу
"голос"
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Движение "Голос"*, внесенное в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов, публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан в преддверии сентябрьских выборов в России, заявил в понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.Выступая с докладом на заседании "круглого стола" в Общественной палате РФ, Пискарев отметил, что "комиссия фиксирует регулярность, с которой западные структуры эксплуатируют тему якобы имеющих место нарушений демократических прав в преддверии выборов в России". Также с их стороны, добавил депутат, звучат призывы упразднить российское законодательство о противодействии экстремизму, терроризму, а также о нежелательных организациях и деятельности иноагентов.По словам главы думской комиссии, подобные мероприятия в этом году были проведены, например, Форумом свободной России, Фондом Бориса Немцова, при поддержке зарубежных НПО - Фонда Дома прав человека, Платформы гражданской солидарности, "Международной амнистии" и Human Rights Watch, а также целого ряда государств - Австралии, Канады, США, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Чехии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Украины.Как отметил депутат ГД, подобные мероприятия, в ходе которых в информационное пространство вбрасывается однобоко представленная и тенденциозно подобранная информация, создают основу для создания в зарубежных СМИ и СМИ-иноагентах контента, дискредитирующего выборы в России, и преследуют цель повлиять на их результат.Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр Минюста РФ для незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте ведомства. Там отмечалось, что движение финансировала гражданка Армении.* Организация, выполняющая функции иноагента
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общество, госдума рф, выборы в государственную думу, "голос", василий пискарев, россия
Движение "Голос"* публикует фейки о нарушениях в России, заявили в Госдуме
Пискарев: движение "Голос"* публикует непроверенные данные и фейки о нарушениях в России
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Движение "Голос
"*, внесенное в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов, публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан в преддверии сентябрьских выборов в России
, заявил в понедельник глава комиссии Госдумы
по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
.
Выступая с докладом на заседании "круглого стола" в Общественной палате РФ, Пискарев отметил, что "комиссия фиксирует регулярность, с которой западные структуры эксплуатируют тему якобы имеющих место нарушений демократических прав в преддверии выборов в России". Также с их стороны, добавил депутат, звучат призывы упразднить российское законодательство о противодействии экстремизму, терроризму, а также о нежелательных организациях и деятельности иноагентов.
По словам главы думской комиссии, подобные мероприятия в этом году были проведены, например, Форумом свободной России, Фондом Бориса Немцова, при поддержке зарубежных НПО - Фонда Дома прав человека, Платформы гражданской солидарности, "Международной амнистии" и Human Rights Watch, а также целого ряда государств - Австралии, Канады, США, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Чехии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Украины.
"Эта же тема культивируется и движением "Голос"*, признанным иноагентом, которое начало публикацию данных в рамках своего проекта "Карта нарушений". Должен заметить, что "Голос"* публикует на карте непроверенную информацию из анонимных источников. Большая часть ранее публикуемой на этой карте информации является просто-напросто фейками", - сказал Пискарев.
Как отметил депутат ГД, подобные мероприятия, в ходе которых в информационное пространство вбрасывается однобоко представленная и тенденциозно подобранная информация, создают основу для создания в зарубежных СМИ и СМИ-иноагентах контента, дискредитирующего выборы в России, и преследуют цель повлиять на их результат.
Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр Минюста РФ для незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте ведомства. Там отмечалось, что движение финансировала гражданка Армении.
* Организация, выполняющая функции иноагента