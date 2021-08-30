Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/narusheniya-1747869982.html
Движение "Голос"* публикует фейки о нарушениях в России, заявили в Госдуме
Движение "Голос"* публикует фейки о нарушениях в России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.08.2021
Движение "Голос"* публикует фейки о нарушениях в России, заявили в Госдуме
Движение "Голос"*, внесенное в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов, публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:42
2021-08-30T17:42
общество
госдума рф
выборы в государственную думу
"голос"
василий пискарев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728584189_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_d3c726df4ce831c4d303ffd02440bc48.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Движение "Голос"*, внесенное в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов, публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан в преддверии сентябрьских выборов в России, заявил в понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.Выступая с докладом на заседании "круглого стола" в Общественной палате РФ, Пискарев отметил, что "комиссия фиксирует регулярность, с которой западные структуры эксплуатируют тему якобы имеющих место нарушений демократических прав в преддверии выборов в России". Также с их стороны, добавил депутат, звучат призывы упразднить российское законодательство о противодействии экстремизму, терроризму, а также о нежелательных организациях и деятельности иноагентов.По словам главы думской комиссии, подобные мероприятия в этом году были проведены, например, Форумом свободной России, Фондом Бориса Немцова, при поддержке зарубежных НПО - Фонда Дома прав человека, Платформы гражданской солидарности, "Международной амнистии" и Human Rights Watch, а также целого ряда государств - Австралии, Канады, США, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Чехии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Украины.Как отметил депутат ГД, подобные мероприятия, в ходе которых в информационное пространство вбрасывается однобоко представленная и тенденциозно подобранная информация, создают основу для создания в зарубежных СМИ и СМИ-иноагентах контента, дискредитирующего выборы в России, и преследуют цель повлиять на их результат.Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр Минюста РФ для незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте ведомства. Там отмечалось, что движение финансировала гражданка Армении.* Организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210803/vybory-1744212330.html
https://ria.ru/20210809/vybory-1745014783.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728584189_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_c35c28af679e187f8e189bd0114e89fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, госдума рф, выборы в государственную думу, "голос", василий пискарев, россия
17:42 30.08.2021
 
Движение "Голос"* публикует фейки о нарушениях в России, заявили в Госдуме

Пискарев: движение "Голос"* публикует непроверенные данные и фейки о нарушениях в России

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Движение "Голос"*, внесенное в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов, публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан в преддверии сентябрьских выборов в России, заявил в понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Выступая с докладом на заседании "круглого стола" в Общественной палате РФ, Пискарев отметил, что "комиссия фиксирует регулярность, с которой западные структуры эксплуатируют тему якобы имеющих место нарушений демократических прав в преддверии выборов в России". Также с их стороны, добавил депутат, звучат призывы упразднить российское законодательство о противодействии экстремизму, терроризму, а также о нежелательных организациях и деятельности иноагентов.
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
3 августа, 17:53
В Госдуме рассказали, как Запад хочет повлиять на выборы в России
По словам главы думской комиссии, подобные мероприятия в этом году были проведены, например, Форумом свободной России, Фондом Бориса Немцова, при поддержке зарубежных НПО - Фонда Дома прав человека, Платформы гражданской солидарности, "Международной амнистии" и Human Rights Watch, а также целого ряда государств - Австралии, Канады, США, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Чехии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Украины.
"Эта же тема культивируется и движением "Голос"*, признанным иноагентом, которое начало публикацию данных в рамках своего проекта "Карта нарушений". Должен заметить, что "Голос"* публикует на карте непроверенную информацию из анонимных источников. Большая часть ранее публикуемой на этой карте информации является просто-напросто фейками", - сказал Пискарев.
Как отметил депутат ГД, подобные мероприятия, в ходе которых в информационное пространство вбрасывается однобоко представленная и тенденциозно подобранная информация, создают основу для создания в зарубежных СМИ и СМИ-иноагентах контента, дискредитирующего выборы в России, и преследуют цель повлиять на их результат.
Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр Минюста РФ для незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте ведомства. Там отмечалось, что движение финансировала гражданка Армении.
* Организация, выполняющая функции иноагента
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 12:00
Элла Памфилова: число попыток дискредитировать выборы будет беспрецедентным
 
ОбществоГосдума РФВыборы в Государственную думу"Голос"Василий ПискаревРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Бизнесмен Агаларов не планирует строить новые торговые центры в России
06:04В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами
06:00Агаларов подсчитал убытки принадлежащих Crocus Group торговых центров
05:54"Известия": в России заметно снизились цены на жилье
05:17Эксперт оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard
05:12Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом
05:05"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
04:25Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана
04:10Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
04:10Врач назвала осенние продукты для иммунитета
03:59СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone
03:56"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России
03:54Педиатр назвала опасные для детей диеты
03:43В России испытываются беспилотники для слежения за подлодками
03:38В Раде заявили о дискриминации граждан Украины по языковому признаку
03:31Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
03:16В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров
03:13Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября
03:09Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона
03:00Золото и сверхценные элементы будут получать в России из угольных отходов
Лента новостейМолния