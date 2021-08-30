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Выявлена новая мошенническая схема с фейковыми банковскими выплатами
Выявлена новая мошенническая схема с фейковыми банковскими выплатами - РИА Новости, 30.08.2021
Выявлена новая мошенническая схема с фейковыми банковскими выплатами
В Сети появилась новая мошенническая схема, имитирующая выплаты от банков, приуроченные к началу учебного года. Об этом пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:51
2021-08-30T12:51
экономика
технологии
владимир путин
втб
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Сети появилась новая мошенническая схема, имитирующая выплаты от банков, приуроченные к началу учебного года. Об этом пишет "Коммерсантъ".В частности аферисты создают странички, похожие на сайты банков, и предлагают людям ввести персональные данные для получения выплат. Пользователь регистрирует карту, написав ее номер и телефон, а затем вводит код из СМС. Преступники получают доступ к онлайн-банку и списывают средства."Если схема покажет результат, будут регистрироваться новые домены по мере блокировки старых", — рассказал сооснователь обучаещого сервиса StopPhish Юрий Другач.В частности, мошенники активно маскируются под акцию от ВТБ. Это подтвердили в пресслужбе банка."В случае получения подозрительных предложений нужно срочно обращаться к специалистам банка по официальным каналам", — приводит ее заявление "Ъ".Ранее президент России Владимир Путин объявил о единовременной выплате на каждого школьника. Для получения средств нужно подать заявление на госуслугах и указать номер банковской карты. Некоторые финансовые организации пообещали увеличить выплату из собственных денег, если будет использоваться их карта. Этим и воспользовались мошенники.
https://ria.ru/20210828/moshenniki-1747616569.html
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экономика, технологии, владимир путин, втб, россия
12:51 30.08.2021
 
Выявлена новая мошенническая схема с фейковыми банковскими выплатами

Специалисты зафиксировали новую мошенническую схему с банковскими выплатами на школьников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
Женщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Сети появилась новая мошенническая схема, имитирующая выплаты от банков, приуроченные к началу учебного года. Об этом пишет "Коммерсантъ".
В частности аферисты создают странички, похожие на сайты банков, и предлагают людям ввести персональные данные для получения выплат. Пользователь регистрирует карту, написав ее номер и телефон, а затем вводит код из СМС. Преступники получают доступ к онлайн-банку и списывают средства.
"Если схема покажет результат, будут регистрироваться новые домены по мере блокировки старых", — рассказал сооснователь обучаещого сервиса StopPhish Юрий Другач.
В частности, мошенники активно маскируются под акцию от ВТБ. Это подтвердили в пресслужбе банка.
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"В случае получения подозрительных предложений нужно срочно обращаться к специалистам банка по официальным каналам", — приводит ее заявление "Ъ".
Ранее президент России Владимир Путин объявил о единовременной выплате на каждого школьника. Для получения средств нужно подать заявление на госуслугах и указать номер банковской карты. Некоторые финансовые организации пообещали увеличить выплату из собственных денег, если будет использоваться их карта. Этим и воспользовались мошенники.
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