https://ria.ru/20210830/mosheniki-1747816811.html

Выявлена новая мошенническая схема с фейковыми банковскими выплатами

Выявлена новая мошенническая схема с фейковыми банковскими выплатами - РИА Новости, 30.08.2021

Выявлена новая мошенническая схема с фейковыми банковскими выплатами

В Сети появилась новая мошенническая схема, имитирующая выплаты от банков, приуроченные к началу учебного года. Об этом пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:51

2021-08-30T12:51

2021-08-30T12:51

экономика

технологии

владимир путин

втб

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Сети появилась новая мошенническая схема, имитирующая выплаты от банков, приуроченные к началу учебного года. Об этом пишет "Коммерсантъ".В частности аферисты создают странички, похожие на сайты банков, и предлагают людям ввести персональные данные для получения выплат. Пользователь регистрирует карту, написав ее номер и телефон, а затем вводит код из СМС. Преступники получают доступ к онлайн-банку и списывают средства."Если схема покажет результат, будут регистрироваться новые домены по мере блокировки старых", — рассказал сооснователь обучаещого сервиса StopPhish Юрий Другач.В частности, мошенники активно маскируются под акцию от ВТБ. Это подтвердили в пресслужбе банка."В случае получения подозрительных предложений нужно срочно обращаться к специалистам банка по официальным каналам", — приводит ее заявление "Ъ".Ранее президент России Владимир Путин объявил о единовременной выплате на каждого школьника. Для получения средств нужно подать заявление на госуслугах и указать номер банковской карты. Некоторые финансовые организации пообещали увеличить выплату из собственных денег, если будет использоваться их карта. Этим и воспользовались мошенники.

https://ria.ru/20210828/moshenniki-1747616569.html

https://ria.ru/20210820/moshenniki-1746483794.html

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экономика, технологии, владимир путин, втб, россия