Выявлена новая мошенническая схема с фейковыми банковскими выплатами
Специалисты зафиксировали новую мошенническую схему с банковскими выплатами на школьников
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Сети появилась новая мошенническая схема, имитирующая выплаты от банков, приуроченные к началу учебного года. Об этом пишет "Коммерсантъ".
В частности аферисты создают странички, похожие на сайты банков, и предлагают людям ввести персональные данные для получения выплат. Пользователь регистрирует карту, написав ее номер и телефон, а затем вводит код из СМС. Преступники получают доступ к онлайн-банку и списывают средства.
"Если схема покажет результат, будут регистрироваться новые домены по мере блокировки старых", — рассказал сооснователь обучаещого сервиса StopPhish Юрий Другач.
В частности, мошенники активно маскируются под акцию от ВТБ. Это подтвердили в пресслужбе банка.
"В случае получения подозрительных предложений нужно срочно обращаться к специалистам банка по официальным каналам", — приводит ее заявление "Ъ".
Ранее президент России Владимир Путин объявил о единовременной выплате на каждого школьника. Для получения средств нужно подать заявление на госуслугах и указать номер банковской карты. Некоторые финансовые организации пообещали увеличить выплату из собственных денег, если будет использоваться их карта. Этим и воспользовались мошенники.
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