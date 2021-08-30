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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210830/mks-1747783738.html
Космонавт заявил о возможности увеличить российский экипаж на МКС
Космонавт заявил о возможности увеличить российский экипаж на МКС - РИА Новости, 30.08.2021
Космонавт заявил о возможности увеличить российский экипаж на МКС
Российский экипаж МКС снова может быть увеличен до трех человек после появления модуля "Наука" в составе станции, рассказал в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T09:11
2021-08-30T09:11
хочу стать космонавтом
ркк "энергия"
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российский экипаж МКС снова может быть увеличен до трех человек после появления модуля "Наука" в составе станции, рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.Модуль "Наука" прибыл на станцию в конце июля. В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Модуль также оборудован европейским дистанционным манипулятором ERA, а в будущем на него перенесут с модуля "Рассвет" шлюзовую камеру для выноса наружу станции научного оборудования и радиационный теплообменник для отвода излишков тепла в космос.Российский экипаж МКС был сокращен с трех до двух человек с 2017 года.Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева &gt;&gt;
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ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
09:11 30.08.2021
 
Космонавт заявил о возможности увеличить российский экипаж на МКС

Космонавт Соловьев: российский экипаж на МКС может быть увеличен благодаря модулю "Наука"

© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : NASA/Роскосмос
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российский экипаж МКС снова может быть увеличен до трех человек после появления модуля "Наука" в составе станции, рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.
"Включение модуля "Наука" в состав МКС позволяет увеличить экипаж до трех человек, но пока такое решение не принято. Уже сейчас можно было бы увеличивать экипаж, но не мы занимаемся формированием экипажей", - сказал Соловьев.
Модуль "Наука" прибыл на станцию в конце июля. В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Модуль также оборудован европейским дистанционным манипулятором ERA, а в будущем на него перенесут с модуля "Рассвет" шлюзовую камеру для выноса наружу станции научного оборудования и радиационный теплообменник для отвода излишков тепла в космос.
Российский экипаж МКС был сокращен с трех до двух человек с 2017 года.
Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева >>
 
Хочу стать космонавтомРКК "Энергия"Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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