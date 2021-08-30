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Мирзализаде должен будет покинуть Россию за свой счет, заявил адвокат
Мирзализаде должен будет покинуть Россию за свой счет, заявил адвокат - РИА Новости, 30.08.2021
Мирзализаде должен будет покинуть Россию за свой счет, заявил адвокат
Cтендап-комик Идрак Мирзализаде, пребывание которого в России МВД признало нежелательным, должен за свой счет купить билеты для выезда из страны, сообщил РИА... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:17
2021-08-30T16:17
общество
белоруссия
москва
дмитрий аграновский
россия
идрак мирзализаде
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Cтендап-комик Идрак Мирзализаде, пребывание которого в России МВД признало нежелательным, должен за свой счет купить билеты для выезда из страны, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.Недавно комик Мирзализаде вышел на свободу после 10 суток в московском спецприемнике за разжигание межнациональной розни. МВД РФ приняло решение о нежелательности пребывания в России "гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно". В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи."Билеты он должен будет приобрести за свой счет. Только в случае полного отсутствия средств выдворение оплачивается за счет работодателя или, в исключительных случаях, за счет государства", - пояснил адвокат. Аграновский отметил, что решение МВД можно обжаловать в суде, но с момента его вступления в законную силу правовых оснований находиться в России у Мирзализаде не будет. По словам адвоката, если комик не покинет страну самостоятельно, его принудительно депортируют.Таганский суд Москвы 9 августа назначил Мирзализаде 10 суток административного ареста по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Статья предусматривает до 15 суток ареста. Позднее Мосгорсуд признал это решение законным.На видео, которое получило распространение в интернете, Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию. В ходе рассмотрения дела в Таганском суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, заявляла, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".
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общество, белоруссия, москва, дмитрий аграновский, россия, идрак мирзализаде
16:17 30.08.2021
 
Мирзализаде должен будет покинуть Россию за свой счет, заявил адвокат

Адвокат Аграновский: комик Мирзализаде должен будет за свой счет купить билеты для выезда

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтендап-комик Идрак Мирзализаде, обвиняемый в разжигании межнациональной вражды, у здания Таганского районного суда города Москвы
Стендап-комик Идрак Мирзализаде, обвиняемый в разжигании межнациональной вражды, у здания Таганского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Cтендап-комик Идрак Мирзализаде, пребывание которого в России МВД признало нежелательным, должен за свой счет купить билеты для выезда из страны, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
Недавно комик Мирзализаде вышел на свободу после 10 суток в московском спецприемнике за разжигание межнациональной розни. МВД РФ приняло решение о нежелательности пребывания в России "гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно". В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи.
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"Билеты он должен будет приобрести за свой счет. Только в случае полного отсутствия средств выдворение оплачивается за счет работодателя или, в исключительных случаях, за счет государства", - пояснил адвокат. Аграновский отметил, что решение МВД можно обжаловать в суде, но с момента его вступления в законную силу правовых оснований находиться в России у Мирзализаде не будет. По словам адвоката, если комик не покинет страну самостоятельно, его принудительно депортируют.
Таганский суд Москвы 9 августа назначил Мирзализаде 10 суток административного ареста по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Статья предусматривает до 15 суток ареста. Позднее Мосгорсуд признал это решение законным.
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На видео, которое получило распространение в интернете, Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию. В ходе рассмотрения дела в Таганском суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.
Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, заявляла, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".
 
ОбществоБелоруссияМоскваДмитрий АграновскийРоссияИдрак Мирзализаде
 
 
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