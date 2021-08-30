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МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России Мирзализаде
МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России Мирзализаде - РИА Новости, 30.08.2021
МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России Мирзализаде
МВД решило признать пожизненно нежелательным пребывание в России гражданина Белоруссии стендап-комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:57
2021-08-30T12:57
2021-08-30T13:31
происшествия
белоруссия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
идрак мирзализаде
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. МВД решило признать пожизненно нежелательным пребывание в России гражданина Белоруссии стендап-комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщается на сайте ведомства."В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в ближайшее время Мирзализаде уведомят о принятом решении.В последние годы стендапер не раз приезжал в Россию, а в марте этого года получил вид на жительство. В начале августа Таганский суд Москвы приговорил его к десяти суткам административного ареста по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Поводом для дела стало распространившееся в Сети видео, на котором комик шутит о "русских и фекалиях". По словам Мирзализаде, фрагмент "вырвали из контекста", тогда как сам монолог, наоборот, высмеивал ксенофобию. В суде комик извинился перед теми, кого эта шутка могла обидеть, но вину в разжигании межнациональной ненависти не признал.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белоруссия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, идрак мирзализаде
12:57 30.08.2021 (обновлено: 13:31 30.08.2021)
МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России Мирзализаде
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
МВД решило признать пожизненно нежелательным пребывание в России гражданина Белоруссии
стендап-комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщается на сайте
ведомства.
"В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время Мирзализаде уведомят о принятом решении.
В последние годы стендапер не раз приезжал в Россию, а в марте этого года получил вид на жительство.
В начале августа Таганский суд Москвы
приговорил его к десяти суткам административного ареста по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Поводом для дела стало распространившееся в Сети видео, на котором комик шутит о "русских и фекалиях". По словам Мирзализаде, фрагмент "вырвали из контекста", тогда как сам монолог, наоборот, высмеивал ксенофобию.
В суде комик извинился перед теми, кого эта шутка могла обидеть, но вину в разжигании межнациональной ненависти не признал.