Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/mirzalizade-1747817899.html
МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России Мирзализаде
МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России Мирзализаде - РИА Новости, 30.08.2021
МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России Мирзализаде
МВД решило признать пожизненно нежелательным пребывание в России гражданина Белоруссии стендап-комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:57
2021-08-30T13:31
происшествия
белоруссия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
идрак мирзализаде
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743394331_0:0:2268:1277_1920x0_80_0_0_c31402e7dbe81a0a99d390024c976feb.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. МВД решило признать пожизненно нежелательным пребывание в России гражданина Белоруссии стендап-комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщается на сайте ведомства."В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в ближайшее время Мирзализаде уведомят о принятом решении.В последние годы стендапер не раз приезжал в Россию, а в марте этого года получил вид на жительство. В начале августа Таганский суд Москвы приговорил его к десяти суткам административного ареста по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Поводом для дела стало распространившееся в Сети видео, на котором комик шутит о "русских и фекалиях". По словам Мирзализаде, фрагмент "вырвали из контекста", тогда как сам монолог, наоборот, высмеивал ксенофобию. В суде комик извинился перед теми, кого эта шутка могла обидеть, но вину в разжигании межнациональной ненависти не признал.
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743394331_547:0:2268:1291_1920x0_80_0_0_1327593bed178d64f408057537ad7e78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, белоруссия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, идрак мирзализаде
12:57 30.08.2021 (обновлено: 13:31 30.08.2021)
 
МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России Мирзализаде

МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным

© Stand-Up Club #1/YoutubeКомик Идрак Мирзализаде
Комик Идрак Мирзализаде
© Stand-Up Club #1/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. МВД решило признать пожизненно нежелательным пребывание в России гражданина Белоруссии стендап-комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время Мирзализаде уведомят о принятом решении.
В последние годы стендапер не раз приезжал в Россию, а в марте этого года получил вид на жительство.
В начале августа Таганский суд Москвы приговорил его к десяти суткам административного ареста по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Поводом для дела стало распространившееся в Сети видео, на котором комик шутит о "русских и фекалиях". По словам Мирзализаде, фрагмент "вырвали из контекста", тогда как сам монолог, наоборот, высмеивал ксенофобию.
В суде комик извинился перед теми, кого эта шутка могла обидеть, но вину в разжигании межнациональной ненависти не признал.
 
ПроисшествияБелоруссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияИдрак Мирзализаде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
13:34Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров
13:34Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле
13:32Путин посетит космодром "Восточный"
Лента новостейМолния