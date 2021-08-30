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МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России Мирзализаде

МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России Мирзализаде - РИА Новости, 30.08.2021

МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России Мирзализаде

МВД решило признать пожизненно нежелательным пребывание в России гражданина Белоруссии стендап-комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:57

2021-08-30T12:57

2021-08-30T13:31

происшествия

белоруссия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

идрак мирзализаде

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. МВД решило признать пожизненно нежелательным пребывание в России гражданина Белоруссии стендап-комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщается на сайте ведомства."В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в ближайшее время Мирзализаде уведомят о принятом решении.В последние годы стендапер не раз приезжал в Россию, а в марте этого года получил вид на жительство. В начале августа Таганский суд Москвы приговорил его к десяти суткам административного ареста по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Поводом для дела стало распространившееся в Сети видео, на котором комик шутит о "русских и фекалиях". По словам Мирзализаде, фрагмент "вырвали из контекста", тогда как сам монолог, наоборот, высмеивал ксенофобию. В суде комик извинился перед теми, кого эта шутка могла обидеть, но вину в разжигании межнациональной ненависти не признал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, белоруссия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, идрак мирзализаде