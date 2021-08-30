Источник в СБ ООН рассказал о перспективах отправки миротворцев в Кабул
Источник: в СБ ООН сейчас не обсуждают возможность отправки миротворцев в Афганистан
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah CampbellОчередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула
ООН, 30 авг - РИА Новости, Алан Булкаты. В СБ ООН в данный момент не ведется обсуждений о возможности отправки миротворцев организации в Афганистан, заявил РИА Новости источник в Совбезе.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон призовут ООН работать над созданием "зоны безопасности" в столице Афганистана для защиты гуманитарных операций. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "от Франции поступают интересные предложения насчет отправки в Афганистан сил миротворцев". Как указал турецкий министр, "нужно посмотреть, легко ли это сделать". По его словам, "если такие силы будет созданы, то они должны быть сформированы ООН с участием разных стран".
"В настоящее время в СБ ООН не обсуждается вопрос об отправке миротворческой миссии ООН в Афганистан и, в частности, в Кабул", - сказал собеседник РИА Новости в Совбезе.
По словам источника в Совбезе, сейчас обсуждается проект резолюции, подготовленный Великобританией, Францией и США. Авторы надеются, что он будет поддержан всеми членами Совбеза как можно скорее. Как указал собеседник агентства, задача резолюции заключается в том, чтобы те афганцы, которые хотят уехать из Афганистана, "могли сделать это безопасным образом", обладая безопасным и надежным доступом к пункту отправления.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
*Террористическая организация, запрещенная в России.