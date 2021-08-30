https://ria.ru/20210830/mirotvortsy-1747769539.html

Источник в СБ ООН рассказал о перспективах отправки миротворцев в Кабул

Источник в СБ ООН рассказал о перспективах отправки миротворцев в Кабул - РИА Новости, 30.08.2021

Источник в СБ ООН рассказал о перспективах отправки миротворцев в Кабул

В СБ ООН в данный момент не ведется обсуждений о возможности отправки миротворцев организации в Афганистан, заявил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T00:45

2021-08-30T00:45

2021-08-30T00:45

в мире

сша

оон

талибан

франция

нато

эммануэль макрон

мевлют чавушоглу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747333396_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cc9c62ac3cf4090b00064330d490199f.jpg

ООН, 30 авг - РИА Новости, Алан Булкаты. В СБ ООН в данный момент не ведется обсуждений о возможности отправки миротворцев организации в Афганистан, заявил РИА Новости источник в Совбезе.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон призовут ООН работать над созданием "зоны безопасности" в столице Афганистана для защиты гуманитарных операций. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "от Франции поступают интересные предложения насчет отправки в Афганистан сил миротворцев". Как указал турецкий министр, "нужно посмотреть, легко ли это сделать". По его словам, "если такие силы будет созданы, то они должны быть сформированы ООН с участием разных стран".По словам источника в Совбезе, сейчас обсуждается проект резолюции, подготовленный Великобританией, Францией и США. Авторы надеются, что он будет поддержан всеми членами Совбеза как можно скорее. Как указал собеседник агентства, задача резолюции заключается в том, чтобы те афганцы, которые хотят уехать из Афганистана, "могли сделать это безопасным образом", обладая безопасным и надежным доступом к пункту отправления.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210828/pravitelstvo-1747680235.html

сша

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, талибан, франция, нато, эммануэль макрон, мевлют чавушоглу, россия