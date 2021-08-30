https://ria.ru/20210830/melnichenko-1747902028.html
Врио пензенского губернатора рассказал о планах по капремонту школ
Врио пензенского губернатора рассказал о планах по капремонту школ - РИА Новости, 30.08.2021
Врио пензенского губернатора рассказал о планах по капремонту школ
Потребность в капитальном ремонте школ в Пензенской области очень большая, поэтому регион с 2022 года активно включится в соответствующую федеральную программу, РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T21:16
2021-08-30T21:16
2021-08-30T21:16
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олег мельниченко
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ПЕНЗА, 30 авг - РИА Новости. Потребность в капитальном ремонте школ в Пензенской области очень большая, поэтому регион с 2022 года активно включится в соответствующую федеральную программу, заявил врио губернатора Олег Мельниченко в ходе прямого эфира в своих аккаунтах в соцсетях, отвечая на вопросы пользователей."Потребность в капитальном ремонте очень большая. Поэтому мы сейчас будем входить в федеральную программу, о которой говорил президент страны по ремонту школ. Федерация будет выделять соответствующие средства региону, помогать в капитальном ремонте. На сегодняшний день у нас есть ПСД (проектно-сметная документация) на 30 школ. Программа начинается с 2022 года. Сейчас важно быстро подготовить проектно-сметную документацию и заявиться в программу федерального центра", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства области."Конечно, потребность увеличения объема капитального ремонта школ существует. Будем работать, ПСД отдавать на экспертизу и после 1 октября подавать заявку в федеральную программу", - добавил он.По его словам, в текущем году в рамках областной программы отремонтированы 34 школы и шесть детских садов, изначально на эти цели предусматривалось 100 миллионов рублей, но по итогам рабочих поездок в районы выделено еще 140 миллионов. Мельниченко подчеркнул, что областная программа ремонта учреждений образования продолжит действовать в объеме не менее прежнего.Также врио губернатора сообщил, что в микрорайоне "ГПЗ" в Пензе запланировано строительство детского сада на 400 мест, а также школы на 1100 мест, которую планируется возвести в 2022-2023 годах. Также в следующем году в Пензе начнется строительство школы на 2425 мест в микрорайоне "Город Спутник", которую планируется сдать в 2024 году, из федерального бюджета на ее возведение поступит более 2,1 миллиарда рублей.Помимо этого, Мельниченко пояснил порядок проведения торжественных школьных линеек 1 сентября, отметив, что "событие, когда ребенок идет в первый или в 11-й класс, является очень важным для семьи"."Было принято решение проводить мероприятия 1 сентября в стандартном режиме, с соблюдением четырех важных правил. Во-первых, все линейки должны быть организованы на открытом воздухе - это обязательное условие. Второе - масочный режим, обработка рук санитайзерами, измерение температуры - те необходимые меры, которые действуют на территории региона. Третье - время проведения линеек не должно быть больше 40 минут. Четвертое – в здания школ допускаются только дети и педагоги… Я хочу, чтобы родители подошли с пониманием к этой ситуации", - сказал врио губернатора.
https://ria.ru/20210826/soglashenie-1747350481.html
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общество, пензенская область, пенза, олег мельниченко, россия
Врио пензенского губернатора рассказал о планах по капремонту школ
Врио пензенского губернатора Мельниченко рассказал о планах по капремонту школ
ПЕНЗА, 30 авг - РИА Новости.
Потребность в капитальном ремонте школ в Пензенской области
очень большая, поэтому регион с 2022 года активно включится в соответствующую федеральную программу, заявил врио губернатора Олег Мельниченко
в ходе прямого эфира в своих аккаунтах в соцсетях, отвечая на вопросы пользователей.
"Потребность в капитальном ремонте очень большая. Поэтому мы сейчас будем входить в федеральную программу, о которой говорил президент страны по ремонту школ. Федерация будет выделять соответствующие средства региону, помогать в капитальном ремонте. На сегодняшний день у нас есть ПСД (проектно-сметная документация) на 30 школ. Программа начинается с 2022 года. Сейчас важно быстро подготовить проектно-сметную документацию и заявиться в программу федерального центра", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства области.
"Конечно, потребность увеличения объема капитального ремонта школ существует. Будем работать, ПСД отдавать на экспертизу и после 1 октября подавать заявку в федеральную программу", - добавил он.
По его словам, в текущем году в рамках областной программы отремонтированы 34 школы и шесть детских садов, изначально на эти цели предусматривалось 100 миллионов рублей, но по итогам рабочих поездок в районы выделено еще 140 миллионов. Мельниченко подчеркнул, что областная программа ремонта учреждений образования продолжит действовать в объеме не менее прежнего.
Также врио губернатора сообщил, что в микрорайоне "ГПЗ" в Пензе
запланировано строительство детского сада на 400 мест, а также школы на 1100 мест, которую планируется возвести в 2022-2023 годах. Также в следующем году в Пензе начнется строительство школы на 2425 мест в микрорайоне "Город Спутник", которую планируется сдать в 2024 году, из федерального бюджета на ее возведение поступит более 2,1 миллиарда рублей.
Помимо этого, Мельниченко пояснил порядок проведения торжественных школьных линеек 1 сентября, отметив, что "событие, когда ребенок идет в первый или в 11-й класс, является очень важным для семьи".
"Было принято решение проводить мероприятия 1 сентября в стандартном режиме, с соблюдением четырех важных правил. Во-первых, все линейки должны быть организованы на открытом воздухе - это обязательное условие. Второе - масочный режим, обработка рук санитайзерами, измерение температуры - те необходимые меры, которые действуют на территории региона. Третье - время проведения линеек не должно быть больше 40 минут. Четвертое – в здания школ допускаются только дети и педагоги… Я хочу, чтобы родители подошли с пониманием к этой ситуации", - сказал врио губернатора.