Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20210830/melnichenko-1747902028.html
Врио пензенского губернатора рассказал о планах по капремонту школ
Врио пензенского губернатора рассказал о планах по капремонту школ - РИА Новости, 30.08.2021
Врио пензенского губернатора рассказал о планах по капремонту школ
Потребность в капитальном ремонте школ в Пензенской области очень большая, поэтому регион с 2022 года активно включится в соответствующую федеральную программу, РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T21:16
2021-08-30T21:16
пензенская область
общество
пензенская область
пенза
олег мельниченко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593497511_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_661da5ba1ad7134678b78e01290910be.jpg
ПЕНЗА, 30 авг - РИА Новости. Потребность в капитальном ремонте школ в Пензенской области очень большая, поэтому регион с 2022 года активно включится в соответствующую федеральную программу, заявил врио губернатора Олег Мельниченко в ходе прямого эфира в своих аккаунтах в соцсетях, отвечая на вопросы пользователей."Потребность в капитальном ремонте очень большая. Поэтому мы сейчас будем входить в федеральную программу, о которой говорил президент страны по ремонту школ. Федерация будет выделять соответствующие средства региону, помогать в капитальном ремонте. На сегодняшний день у нас есть ПСД (проектно-сметная документация) на 30 школ. Программа начинается с 2022 года. Сейчас важно быстро подготовить проектно-сметную документацию и заявиться в программу федерального центра", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства области."Конечно, потребность увеличения объема капитального ремонта школ существует. Будем работать, ПСД отдавать на экспертизу и после 1 октября подавать заявку в федеральную программу", - добавил он.По его словам, в текущем году в рамках областной программы отремонтированы 34 школы и шесть детских садов, изначально на эти цели предусматривалось 100 миллионов рублей, но по итогам рабочих поездок в районы выделено еще 140 миллионов. Мельниченко подчеркнул, что областная программа ремонта учреждений образования продолжит действовать в объеме не менее прежнего.Также врио губернатора сообщил, что в микрорайоне "ГПЗ" в Пензе запланировано строительство детского сада на 400 мест, а также школы на 1100 мест, которую планируется возвести в 2022-2023 годах. Также в следующем году в Пензе начнется строительство школы на 2425 мест в микрорайоне "Город Спутник", которую планируется сдать в 2024 году, из федерального бюджета на ее возведение поступит более 2,1 миллиарда рублей.Помимо этого, Мельниченко пояснил порядок проведения торжественных школьных линеек 1 сентября, отметив, что "событие, когда ребенок идет в первый или в 11-й класс, является очень важным для семьи"."Было принято решение проводить мероприятия 1 сентября в стандартном режиме, с соблюдением четырех важных правил. Во-первых, все линейки должны быть организованы на открытом воздухе - это обязательное условие. Второе - масочный режим, обработка рук санитайзерами, измерение температуры - те необходимые меры, которые действуют на территории региона. Третье - время проведения линеек не должно быть больше 40 минут. Четвертое – в здания школ допускаются только дети и педагоги… Я хочу, чтобы родители подошли с пониманием к этой ситуации", - сказал врио губернатора.
https://ria.ru/20210826/soglashenie-1747350481.html
https://ria.ru/20210810/blagoustroystvo-1745235515.html
пензенская область
пенза
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593497511_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8b74176260b911173b1e48ddc7d36ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, пензенская область, пенза, олег мельниченко, россия
21:16 30.08.2021
 
Врио пензенского губернатора рассказал о планах по капремонту школ

Врио пензенского губернатора Мельниченко рассказал о планах по капремонту школ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко
Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕНЗА, 30 авг - РИА Новости. Потребность в капитальном ремонте школ в Пензенской области очень большая, поэтому регион с 2022 года активно включится в соответствующую федеральную программу, заявил врио губернатора Олег Мельниченко в ходе прямого эфира в своих аккаунтах в соцсетях, отвечая на вопросы пользователей.
"Потребность в капитальном ремонте очень большая. Поэтому мы сейчас будем входить в федеральную программу, о которой говорил президент страны по ремонту школ. Федерация будет выделять соответствующие средства региону, помогать в капитальном ремонте. На сегодняшний день у нас есть ПСД (проектно-сметная документация) на 30 школ. Программа начинается с 2022 года. Сейчас важно быстро подготовить проектно-сметную документацию и заявиться в программу федерального центра", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства области.
Пенза - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 14:51Пензенская область
Пензенская область и Роспатент договорились поддерживать инновации
"Конечно, потребность увеличения объема капитального ремонта школ существует. Будем работать, ПСД отдавать на экспертизу и после 1 октября подавать заявку в федеральную программу", - добавил он.
По его словам, в текущем году в рамках областной программы отремонтированы 34 школы и шесть детских садов, изначально на эти цели предусматривалось 100 миллионов рублей, но по итогам рабочих поездок в районы выделено еще 140 миллионов. Мельниченко подчеркнул, что областная программа ремонта учреждений образования продолжит действовать в объеме не менее прежнего.
Также врио губернатора сообщил, что в микрорайоне "ГПЗ" в Пензе запланировано строительство детского сада на 400 мест, а также школы на 1100 мест, которую планируется возвести в 2022-2023 годах. Также в следующем году в Пензе начнется строительство школы на 2425 мест в микрорайоне "Город Спутник", которую планируется сдать в 2024 году, из федерального бюджета на ее возведение поступит более 2,1 миллиарда рублей.
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко во время интервью - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 17:14Пензенская область
Пензенская область запустила новую программу благоустройства территорий
Помимо этого, Мельниченко пояснил порядок проведения торжественных школьных линеек 1 сентября, отметив, что "событие, когда ребенок идет в первый или в 11-й класс, является очень важным для семьи".
"Было принято решение проводить мероприятия 1 сентября в стандартном режиме, с соблюдением четырех важных правил. Во-первых, все линейки должны быть организованы на открытом воздухе - это обязательное условие. Второе - масочный режим, обработка рук санитайзерами, измерение температуры - те необходимые меры, которые действуют на территории региона. Третье - время проведения линеек не должно быть больше 40 минут. Четвертое – в здания школ допускаются только дети и педагоги… Я хочу, чтобы родители подошли с пониманием к этой ситуации", - сказал врио губернатора.
 
Пензенская областьОбществоПензенская областьПензаОлег МельниченкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Бизнесмен Агаларов не планирует строить новые торговые центры в России
06:04В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами
06:00Агаларов подсчитал убытки принадлежащих Crocus Group торговых центров
05:54"Известия": в России заметно снизились цены на жилье
05:17Эксперт оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard
05:12Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом
05:05"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
04:25Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана
04:10Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
04:10Врач назвала осенние продукты для иммунитета
03:59СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone
03:56"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России
03:54Педиатр назвала опасные для детей диеты
03:43В России испытываются беспилотники для слежения за подлодками
03:38В Раде заявили о дискриминации граждан Украины по языковому признаку
03:31Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
03:16В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров
03:13Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября
03:09Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона
03:00Золото и сверхценные элементы будут получать в России из угольных отходов
Лента новостейМолния